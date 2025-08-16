Донька Келлога закликала покарати тих, хто змусив солдатів США стелити доріжку Путіну

Посадових осіб, які ухвалили рішення залучити американських солдатів до розстелення червоної доріжки перед російським президентом Володимиром Путіним, слід притягнути до відповідальності.

Related video

Це жахливе рішення, вважає донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, очільниця гуманітарного фонду R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс.

"Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його прийняв, має понести наслідки", — написала вона у соцмережі Х.

"Як мінімум, вони не повинні були бути у формі", — додала донька американського генерала.

Нагадаємо, 15 серпня в Анкориджі на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна, в ході якої Трамп декілька разів аплодував російському президенту. Однак Білий дім вирізав ці кадри із відеороликів. Ймовірно, це було зроблено після того, як мережа вибухнула реакціями на такі дії президента США. Люди звернули увагу на те, що Трамп аплодує політику, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення українських дітей.

Фокус писав, що Перша леді США Меланія Трамп написала Путіну листа, а Дональд Трамп особисто вручив його на зустрічі. Її хвилювало питання викрадених Росією українських дітей.

Під час зустрічі політична репортерка телеканалу ABC Рейчел Скотт запитала у президента Росії Володимира Путіна, коли він перестане вбивати цивільних українців, чому він знищує опозицію всередині Росії та чого боїться.