Вдали заможних ділерів на розкішних авто: в Дубаї банда вкрала рожевий діамант за $25 млн

В Дубаї вкрали унікальний рожевий діамант вартістю 25 мільйонів доларів. Щоб поцупити камінь в ювеліра, злодії орендували дорогі автомобілі та видали себе за посередників потенційного покупця.

Правоохоронці схопили крадіїв лише за кілька годин після злочину, пише CNN. За даними поліції, злочинна банда готувалася до пограбування понад рік.

Повідомляється, що злочинці відстежили прибуття діаманта до Дубая з Європи та розробила "складний план". Для крадіжки злодії вдавали з себе заможних дилерів: орендували розкішні автомобілі та проводили зустрічі в елітних готелях. Для перевірки автентичності коштовного каменю вони найняли експерта з діамантів.

Продавця заманили до вілли під приводом знайомства з "покупцем", і як тільки ювелір виніс діамант — злодії схопили камінь і втекли.

Проте поліція повідомляє, що троє підозрюваних були швидко затримані, а діамант повернувся до торговця раніше, ніж його вдалося вивезти з країни контрабандою.

"На мій подив, наступного ранку вони зателефонували та повідомили, що підозрюваних заарештовано, а діамант вилучено", — говорить у заяві поліції ювелір.

В Дубаї вкрали рожевий діамант: в чому його винятковість

За інформацією правоохоронців, діамант зробила привабливою ціллю для злочинної банди його унікальність. Великий камінь має вагу 21,25 карата й унікальний рівень чистоти та "може похвалитися винятковою чіткістю, симетрією та поліруванням", розповіли в поліції.

Вкрадений в Дубаї рідкісний рожевий діамант оцінюється в 25 млн доларів Фото: CNN

Журналісти зазначають, що в останні роки Дубай став світовим центром торгівлі діамантами. Цьому сприяють низькі податкові вимоги та зручне розташування Об'єднаний Арабських Еміратів між африканськими країнами-виробниками та основними ринками збуту коштовних каменів, такими як Індія.

