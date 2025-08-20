Притворились богатыми дилерами на роскошных авто: в Дубае банда украла розовый бриллиант за $25 млн

В Дубае украли уникальный розовый бриллиант стоимостью 25 миллионов долларов. Чтобы украсть камень у ювелира, воры арендовали дорогие автомобили и выдали себя за посредников потенциального покупателя.

Related video

Правоохранители схватили воров лишь через несколько часов после преступления, пишет CNN. По данным полиции, преступная банда готовилась к ограблению более года.

Сообщается, что преступники отследили прибытие бриллианта в Дубай из Европы и разработала "сложный план". Для кражи воры изображали из себя состоятельных дилеров: арендовали роскошные автомобили и проводили встречи в элитных отелях. Для проверки подлинности драгоценного камня они наняли эксперта по бриллиантам.

Продавца заманили в виллу под предлогом знакомства с "покупателем", и как только ювелир вынес бриллиант — воры схватили камень и скрылись.

Однако полиция сообщает, что трое подозреваемых были быстро задержаны, а бриллиант вернулся к торговцу раньше, чем его удалось вывезти из страны контрабандой.

"К моему удивлению, на следующее утро они позвонили и сообщили, что подозреваемые арестованы, а бриллиант изъят", — говорит в заявлении полиции ювелир.

В Дубае украли розовый бриллиант: в чем его исключительность

По информации правоохранителей, бриллиант сделала привлекательной целью для преступной банды его уникальность. Крупный камень имеет вес 21,25 карата и уникальный уровень чистоты и "может похвастаться исключительной четкостью, симметрией и полировкой", рассказали в полиции.

Украденный в Дубае редкий розовый бриллиант оценивается в 25 млн долларов Фото: CNN

Журналисты отмечают, что в последние годы Дубай стал мировым центром торговли бриллиантами. Этому способствуют низкие налоговые требования и удобное расположение Объединенный Арабских Эмиратов между африканскими странами-производителями и основными рынками сбыта драгоценных камней, такими как Индия.

Напомним, 11 июля СМИ писали, что в Италии правоохранители поймали преступника за кражу из местного Версаля воды.

8 августа Фокус писал о воре, который "спалился" во время кражи у мужчины денег из карманов. Его поступок попал на камеру, а реакция вора рассмешила сеть.