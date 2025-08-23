"Північні потоки" підірвали як мінімум чотирма бомбами вагою до 27 кілограмів, — ЗМІ

В Італії затримали українця Сергія Кузнецова, якого вважають причетним до терактів проти газопроводу "Північний потік" у 2022 році. За даними ЗМІ, його підозрюють у керуванні операцією та командою диверсантів, яка розмістила під водою вибухові пристрої.

Related video

Арештований Сергій Кузнецов, за версією німецьких слідчих, очолював диверсійну групу та був членом екіпажу яхти Andromeda, яка використовувалася для операції. Про це йдеться у матеріалі видання Tagesschau від 23 серпня.

Адвокат українця відкинув ці звинувачення, і він збирається оскаржити можливу екстрадицію до Німеччини. Водночас німецькі слідчі вважають великим успіхом перший арешт у справі. За їхніми даними, на початку вересня 2022 року Кузнецов мав приїхати до міста Вік на заздалегідь орендованому вітрильнику. Він нібито відповідав за керування командою, до якої входили шкіпер, чотири водолази та фахівець з вибухових пристроїв.

Диверсанти встановили щонайменше чотири бомби вагою від 14 до 27 кілограмів на глибині близько 70-80 метрів. Вибухівка складалась з гексогену та октогену, а пристрої були обладнані таймерами. Цілями спланованих вибухів були газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Повідомляється, що 22 вересня Кузнецов зійшов з борту яхти у Віку, після чого його забрав водій і доправив в Україну. Інші підозрювані нібито повернулися до району Хох-Дюне поблизу міста Варнемюнде, де раніше орендували Andromeda.

Українцю інкримінують "антиконституційний саботаж", "умисне спричинення вибуху вибухових речовин" та "руйнування будівель". За це йому загрожує 15 років ув’язнення. Зазначається, що слідчим вдалося ідентифікувати кількох підозрюваних, і серед них є як цивільні українці, так і колишні або нинішні військовослужбовці.

Тепер суд Італії вирішуватиме, чи буде Кузнецов екстрадований у Німеччину. Очікується, що важливе слухання щодо цього відбудеться вже в середині наступного тижня.

Нагадаємо, Сергія Кузнецова затримали у туристичному комплексі La Pescaccia в Сан-Клементе, куди він приїхав на відпочинок з дружиною й двома дітьми. За даними ЗМІ, він є колишнім співробітником українських спецслужб.

Під час слухання 22 серпня він показав жест тризуба на підтримку України. Щоб ознайомитись з матеріалами справи, чоловік запросив допомогу українського перекладача. Він запевнив, що на момент підриву газопроводу у Балтійському морі перебував на батьківщині.