"Северные потоки" взорвали как минимум четырьмя бомбами весом до 27 килограммов, — СМИ

В Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, которого считают причастным к терактам против газопровода "Северный поток" в 2022 году. По данным СМИ, его подозревают в управлении операцией и командой диверсантов, которая разместила под водой взрывные устройства.

Арестованный Сергей Кузнецов, по версии немецких следователей, возглавлял диверсионную группу и был членом экипажа яхты Andromeda, которая использовалась для операции. Об этом говорится в материале издания Tagesschau от 23 августа.

Адвокат украинца отверг эти обвинения, и он собирается обжаловать возможную экстрадицию в Германию. В то же время немецкие следователи считают большим успехом первый арест по делу. По их данным, в начале сентября 2022 года Кузнецов должен был приехать в город Вик на заранее арендованном паруснике. Он якобы отвечал за управление командой, в которую входили шкипер, четыре водолаза и специалист по взрывным устройствам.

Диверсанты установили по меньшей мере четыре бомбы весом от 14 до 27 килограммов на глубине около 70-80 метров. Взрывчатка состояла из гексогена и октогена, а устройства были оборудованы таймерами. Целями спланированных взрывов были газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Сообщается, что 22 сентября Кузнецов сошел с борта яхты в Вике, после чего его забрал водитель и доставил в Украину. Другие подозреваемые якобы вернулись в район Хох-Дюне вблизи города Варнемюнде, где ранее арендовали Andromeda.

Украинцу инкриминируют "антиконституционный саботаж", "умышленное причинение взрыва взрывчатых веществ" и "разрушение зданий". За это ему грозит 15 лет заключения. Отмечается, что следователям удалось идентифицировать нескольких подозреваемых, и среди них есть как гражданские украинцы, так и бывшие или нынешние военнослужащие.

Теперь суд Италии будет решать, будет ли Кузнецов экстрадирован в Германию. Ожидается, что важное слушание по этому поводу состоится уже в середине следующей недели.

Напомним, Сергея Кузнецова задержали в туристическом комплексе La Pescaccia в Сан-Клементе, куда он приехал на отдых с женой и двумя детьми. По данным СМИ, он является бывшим сотрудником украинских спецслужб.

Во время слушания 22 августа он показал жест трезубца в поддержку Украины. Чтобы ознакомиться с материалами дела, мужчина запросил помощь украинского переводчика. Он заверил, что на момент подрыва газопровода в Балтийском море находился на родине.