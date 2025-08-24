Китайські солдати своїм "вражаючим виглядом" підірвали мережу (відео)

Солдати сиділи з ідеально рівними спинами, практично не рухаючись і, здається, навіть не моргаючи.

Китайські солдати, які очікували на свій потяг в залі залізничного вокзалу, стали зірками мережі. Відео того, у яких позах вони очікували на свій рейс, оприлюднило видання Сhina News.

"Чекаючи на поїзд, китайські солдати сиділи на землі — прямі спини, дисциплінована постава", — йдеться в повідомленні.

На кадрах кілька десятків бійців розмістилися просто на підлозі в залі очікування. Вони сидять, зігнувши ноги і розправивши плечі, всі в однковій позі "як солдатики" з ідеально прямими спинами, практично не рухаючись і, здається, навіть не моргаючи.

Відео розлетілося по соцмережах: користувачі називають те, що відбувається, "найвражаючішим видом".

