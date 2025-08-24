Китайские солдаты своим "впечатляющим видом" взорвали сеть (видео)

Солдаты сидели с идеально ровными спинами, практически не двигаясь и, кажется, даже не моргая.

Китайские солдаты, которые ожидали свой поезд в зале железнодорожного вокзала, стали звездами сети. Видео того, в каких позах они ожидали свой рейс, обнародовало издание Сһіпа News.

"Ожидая поезд, китайские солдаты сидели на земле — прямые спины, дисциплинированная осанка", — говорится в сообщении.

На кадрах несколько десятков бойцов разместились прямо на полу в зале ожидания. Они сидят, согнув ноги и расправив плечи, все в однообразной позе "как солдатики" с идеально прямыми спинами, практически не двигаясь и, кажется, даже не моргая.

Видео разлетелось по соцсетям: пользователи называют происходящее "самым впечатляющим видом".

