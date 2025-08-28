Послаблення санкцій: США дозволили імпорт деяких алмазів російського походження

Цей дозвіл був ухвалений ще у 2024 році і стосується непромислових алмазів вагою від 1 карата, які не потрапляли під експорт чи реекспорт з 1 березня 2024 року. Дозвіл продовжений до вересня 2026 року.

Related video

Міністерство фінансів США оприлюднило загальну ліцензію №104A, яка дозволяє здійснювати операції з імпортом певних категорій алмазів російського походження, заборонених указом президента США №14068. Про це свідчить документ Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Документ Мінфіну США Фото: Скриншот

Згідно з документом, до Сполучених Штатів можна ввозити алмази, якщо вони фізично перебували за межами Росії до моменту ввезення і не були експортовані або реекспортовані з РФ після встановлених дат.

Йдеться про непромислові алмази вагою від 1 карата, які не потрапляли під експорт чи реекспорт з 1 березня 2024 року, та алмази від 0,5 карата – з 1 вересня 2024-го.

Російські алмази Фото: Алроса

У Мінфіні уточнили, що дія ліцензії не поширюється на інші заборонені операції, передбачені Регламентом санкцій проти Росії (31 CFR, частина 587), зокрема на транзакції з особами, які перебувають під санкціями, якщо це не дозволено окремо.

Нагадаємо, заборона на торгівлю російськими алмазами була ухвалена після 6 грудня 2023 року, коли президент США Джо Байден та лідери країни Групи семи (G7) віртуально зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським.

На знак солідарності та підтримки України, вони погодили ввести нову заборону на російський бізнес, зокрема алмазного. У підсумку, країни G7 домовилися обмежити імпорт некомерційних російських алмазів до січня 2024 року, в тому числі запровадити надійну систему сертифікації необроблених алмазів до вересня 2024 року. У березні 2024 року Канада та її партнери по G7 запровадили додаткові обмеження на імпорт російських алмазів з метою подальшого скорочення доходів Росії.

Алмазний рудник компанії "Алроса" Фото: Алроса

Санкції G7 та ЄС на російські алмази призвели до втрати головних ринків збуту. Згодом стало відомо, що у РФ почалось скорочення видобутку, закрились деякі рудники, а персонал було звільнено.

А у 2025 році стало відомо, що уряд Росії хоче закупити алмази коштом бюджету для підтримки держкорпорації "Алроса", яка займається видобутком алмазів і потрапила під санкції Заходу.

А після початку повномасштабної війни в Україні люксові бренди Tiffany і Cartier заявили про припинення закупівель діамантів у Російській Федерації, однак українські журналісти з'ясували, що РФ продовжує продавати свої алмази на Захід.