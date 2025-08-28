Ослабление санкций: США разрешили импорт некоторых алмазов российского происхождения

Это разрешение было принято еще в 2024 году и касается непромышленных алмазов весом от 1 карата, которые не попадали под экспорт или реэкспорт с 1 марта 2024 года. Разрешение продлено до сентября 2026 года.

Министерство финансов США обнародовало общую лицензию №104A, которая позволяет осуществлять операции с импортом определенных категорий алмазов российского происхождения, запрещенных указом президента США №14068. Об этом свидетельствует документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Согласно документу, в Соединенные Штаты можно ввозить алмазы, если они физически находились за пределами России до момента ввоза и не были экспортированы или реэкспортированы из РФ после установленных дат.

Речь идет о непромышленных алмазах весом от 1 карата, которые не попадали под экспорт или реэкспорт с 1 марта 2024 года, и алмазах от 0,5 карата — с 1 сентября 2024-го.

В Минфине уточнили, что действие лицензии не распространяется на другие запрещенные операции, предусмотренные Регламентом санкций против России (31 CFR, часть 587), в частности на транзакции с лицами, находящимися под санкциями, если это не разрешено отдельно.

Напомним, запрет на торговлю российскими алмазами был принят после 6 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден и лидеры страны Группы семи (G7) виртуально встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В знак солидарности и поддержки Украины, они согласовали ввести новый запрет на российский бизнес, в частности алмазного. В итоге, страны G7 договорились ограничить импорт некоммерческих российских алмазов до января 2024 года, в том числе ввести надежную систему сертификации необработанных алмазов до сентября 2024 года. В марте 2024 года Канада и ее партнеры по G7 ввели дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов России.

Санкции G7 и ЕС на российские алмазы привели к потере главных рынков сбыта. Впоследствии стало известно, что в РФ началось сокращение добычи, закрылись некоторые рудники, а персонал был уволен.

А в 2025 году стало известно, что правительство России хочет закупить алмазы за счет бюджета для поддержки госкорпорации "Алроса", которая занимается добычей алмазов и попала под санкции Запада.

А после начала полномасштабной войны в Украине люксовые бренды Tiffany и Cartier заявили о прекращении закупок бриллиантов в Российской Федерации, однако украинские журналисты выяснили, что РФ продолжает продавать свои алмазы на Запад.