Через обстріл 28 серпня Україна скликає Радбез ООН на екстрене засідання

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом) з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

Рада Безпеки ООН збереться на вимогу України на екстрене засідання для обговорення масштабної повітряної атаки Росії на Київ та інші українські міста в ніч на 28 серпня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Делегація України поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закликатиме до негайного припинення вогню й захисту цивільного населення.

Також відомо, що цього самого дня українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим проведе у Нью-Йорку переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, під час атаки в ніч на 28 серпня, Росія уразила не тільки житлові будинки, а й офіси ЗМІ та міжнародних дипломатичних установ. У ЄС та Великобританії вже викликали російських послів.

А після руйнівної атаки на Київ, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно прокоментував наслідки обстрілу, заявивши, що удари були "успішними" і РФ нібито атакує тільки об'єкти "воєнної та навколовоєнної інфраструктури".