Из-за обстрелов 28 августа Украина созывает Совбез ООН на экстренное заседание

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву) с пункта повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

Совет Безопасности ООН соберется по требованию Украины на экстренное заседание для обсуждения масштабной воздушной атаки России на Киев и другие украинские города в ночь на 28 августа, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

Делегация Украины проинформирует международное сообщество о масштабах разрушений и будет призывать к немедленному прекращению огня и защите гражданского населения.

Также известно, что в этот же день украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым проведет в Нью-Йорке переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Напомним, во время атаки в ночь на 28 августа, Россия поразила не только жилые дома, но и офисы СМИ и международных дипломатических учреждений. В ЕС и Великобритании уже вызвали российских послов.

А после разрушительной атаки на Киев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично прокомментировал последствия обстрела, заявив, что удары были "успешными" и РФ якобы атакует только объекты "военной и околовоенной инфраструктуры".