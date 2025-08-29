Щонайменше на дві години: в Японії можуть ввести заборону на користування смартфоном

Обмежити використання смартфонів у вільний час до двох годин рекомендує влада міста Тойоаке в префектурі Айті.

"Постанову міста Тоеаке про сприяння належному використанню смартфонів тощо" буде представлено на розгляд щомісячної асамблеї у вересні 2025 року, йдеться на сайті муніципалітету.

Оскільки в мережі з'явилося багато неточностей щодо трактування положення, у мерії вирішили дати більш точне пояснення.

За словами мера Масафумі Коукі, у пропонованій постанові немає жодних формулювань, як-от "повинен" або "повинен прагнути", що обмежували б права або накладали б обов'язки на жителів.

"Зрозуміло, громадяни вільні вирішувати, як використовувати свій час. Пропонована постанова, що обмежує використання смартфонів у вільний час двома годинами на день, — це всього лише "рекомендація" міста та інших організацій. У кожного громадянина свої життєві обставини", — заявив градоначальник.

Смартфони стали невід'ємною частиною життя в Японії Фото: Getty

Влада закликає мешканців Тоеаке використовувати ці "рекомендації" як орієнтир і переглянути власний час використання та час доби. Крім того, для сімей, які проживають разом, ця постанова закликає кожне домогосподарство встановлювати власні правила щодо часу та годин використання пристроїв.

Коукі ще раз наголосив, що пропонована постанова — це всього лише "пропозиція" і ще не набула чинності.

"Рішення про його прийняття або відхилення ухвалює міська рада. Закон набуде чинності, якщо буде ухвалений після обговорення міською радою", — резюмував мер.

