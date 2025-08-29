Минимум на два часа: в Японии могут ввести запрет на пользование смартфоном

Ограничить использование смартфонов в свободное время до двух часов рекомендуют власти города Тоёаке в префектуре Айти.

Related video

"Постановление города Тоеаке о содействии надлежащему использованию смартфонов и т. д." будет представлено на рассмотрение ежемесячной ассамблеи в сентябре 2025 года, говорится на сайте муниципалитета.

Поскольку в сети появилось много неточностей относительно трактовки положения, в мэрии решили дать более точное объяснение.

По словам мэра Масафуми Коуки, в предлагаемом постановлении нет никаких формулировок, таких как "должен" или "должен стремиться", которые ограничивали бы права или налагали бы обязанности на жителей.

"Разумеется, граждане свободны решать, как использовать свое время. Предлагаемое постановление, ограничивающее использование смартфонов в свободное время двумя часами в день, – это всего лишь "рекомендация" города и других организаций. У каждого гражданина свои жизненные обстоятельства", – заявил градоначальник.

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни в Японии Фото: Getty

Власти призывают жителей Тоеаке использовать эти "рекомендации" в качестве ориентира и пересмотреть собственное время использования и время суток. Кроме того, для семей, проживающих вместе, настоящее постановление призывает каждое домохозяйство устанавливать собственные правила относительно времени и часов использования устройств.

Коуки еще раз подчеркнул, что предлагаемое постановление – это всего лишь "предложение" и еще не вступило в силу.

"Решение о его принятии или отклонении принимает городской совет. Закон вступит в силу, если будет принят после обсуждения городским советом", – резюмировал мэр.

Напомним, некоторые владельцы iPhone каждый день выходят из всех приложений, чтобы сэкономить заряд. А этого вообще не нужно делать. Ежедневный выход из приложений не только не продлевает жизнь батареи смартфона, но может даже ухудшить ситуацию.

Ранее сообщалось, что владельцев смартфонов массово атакуют мошенники.