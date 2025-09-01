В Сіднеї авто протаранило ворота Генерального консульства РФ (фото)
Автомобіль в'їхав у ворота на території Генерального консульства Росії в східному передмісті Сіднея, Австралія.
Чоловік, який перебував за кермом авто, вже заарештований та допомагає поліції, пише 9 news.
Поліція підтвердила журналістам, що близько 8 ранку за місцевим часом офіцери були викликані до приміщення Генконсульства РФ на Фуллертон-стріт після повідомлення про те, що на під'їзній дорозі припаркувався несанкціонований автомобіль.
Поліція спробувала поговорити з водієм, однак він в'їхав на автомобілі у ворота на території.
39-річний чоловік був одразу заарештований і допомагає поліції в розслідуванні.
Водночас 24-річний поліцейський отримав травму руки та був переданий для надання першої допомоги парамедиками.
Розслідування триває.
