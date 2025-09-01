В Сиднее авто протаранило ворота Генерального консульства РФ (фото)

Автомобиль въехал в ворота на территории Генерального консульства России в восточном пригороде Сиднея, Австралия.

Мужчина, который находился за рулем авто, уже арестован и помогает полиции, пишет 9 news.

Полиция подтвердила журналистам, что около 8 утра по местному времени офицеры были вызваны в помещение Генконсульства РФ на Фуллертон-стрит после сообщения о том, что на подъездной дороге припарковался несанкционированный автомобиль.

Полиция попыталась поговорить с водителем, однако он въехал на автомобиле в ворота на территории.

39-летний мужчина был сразу арестован и помогает полиции в расследовании.

В то же время 24-летний полицейский получил травму руки и был передан для оказания первой помощи парамедиками.

Расследование продолжается.

Напомним, Польша объявила, что закрывает генконсульство России в Кракове.

Фокус также писал о том, что в Одесской области в ДТП попал мэр города Рени.