У Мексиці автобус з пасажирами зіштовхнувся з потягом: десять загиблих, понад півсотні поранених (фото)

У Мексиці двоповерховий автобус з пасажирами в салоні зіштовхнувся з вантажним потягом, внаслідок чого загинули вже десятеро людей.

Зіткнення відбулось, коли автобус намагався проїхати перед рухомим поїздом, пише Reuters.

За словами місцевої влади, зіткнення сталося в промисловій зоні на шосе між містами Атлакомулько і Мараватіо.

Генеральна прокуратура штату Мехіко повідомила, що загинули сім жінок і троє чоловіків. Деякі з поранених перебували у важкому стані, а інші були швидко виписані з лікарні.

Також відомо про 61 постраждалого внаслідок смертельної аварії.

На знімках з місця події видно, що передня частина верхнього поверху автобуса розбита, його металевий каркас сильно пошкоджений, а рятувальники оточили місце події.

Автори матеріалу підкреслили, що автобуси є основним видом транспорту в Мексиці, а смертельні аварії за їх участю є частим явищем у Латинській Америці.

Зокрема, у лютому понад 40 людей загинули на півдні Мексики, коли автобус, що прямував до Табаско з туристичного міста Канкун, зіткнувся з вантажівкою-причепом і загорівся.

