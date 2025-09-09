У Мексиці автобус з пасажирами зіштовхнувся з потягом: десять загиблих, понад півсотні поранених (фото)
У Мексиці двоповерховий автобус з пасажирами в салоні зіштовхнувся з вантажним потягом, внаслідок чого загинули вже десятеро людей.
Зіткнення відбулось, коли автобус намагався проїхати перед рухомим поїздом, пише Reuters.
За словами місцевої влади, зіткнення сталося в промисловій зоні на шосе між містами Атлакомулько і Мараватіо.
Генеральна прокуратура штату Мехіко повідомила, що загинули сім жінок і троє чоловіків. Деякі з поранених перебували у важкому стані, а інші були швидко виписані з лікарні.
Також відомо про 61 постраждалого внаслідок смертельної аварії.
На знімках з місця події видно, що передня частина верхнього поверху автобуса розбита, його металевий каркас сильно пошкоджений, а рятувальники оточили місце події.
Автори матеріалу підкреслили, що автобуси є основним видом транспорту в Мексиці, а смертельні аварії за їх участю є частим явищем у Латинській Америці.
Зокрема, у лютому понад 40 людей загинули на півдні Мексики, коли автобус, що прямував до Табаско з туристичного міста Канкун, зіткнувся з вантажівкою-причепом і загорівся.
Нагадаємо, 3 вересня в Португалії фунікулер зійшов з рейок прямо посеред столиці — Лісабона, внаслідок чого загинули 16 осіб.
Фокус також писав про те, що у Нідерландах розбилася найбільша повітряна куля.