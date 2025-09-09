В Мексике автобус с пассажирами столкнулся с поездом: десять погибших, более полусотни раненых (фото)

В Мексике двухэтажный автобус с пассажирами в салоне столкнулся с грузовым поездом, в результате чего погибли уже десять человек.

Столкновение произошло, когда автобус пытался проехать перед движущимся поездом, пишет Reuters.

По словам местных властей, столкновение произошло в промышленной зоне на шоссе между городами Атлакомулько и Мараватио.

Генеральная прокуратура штата Мехико сообщила, что погибли семь женщин и трое мужчин. Некоторые из раненых находились в тяжелом состоянии, а другие были быстро выписаны из больницы.

Также известно о 61 пострадавшем в результате смертельной аварии.

На снимках с места происшествия видно, что передняя часть верхнего этажа автобуса разбита, его металлический каркас сильно поврежден, а спасатели оцепили место происшествия.

Авария автобуса и поезда в Мексике Фото: Reuters

Авторы материала подчеркнули, что автобусы являются основным видом транспорта в Мексике, а смертельные аварии с их участием являются частым явлением в Латинской Америке.

В частности, в феврале более 40 человек погибли на юге Мексики, когда автобус, следовавший в Табаско из туристического города Канкун, столкнулся с грузовиком-прицепом и загорелся.

Напомним, 3 сентября в Португалии фуникулер сошел с рельсов прямо посреди столицы — Лиссабона, в результате чего погибли 16 человек.

Фокус также писал о том, что в Нидерландах разбился самый большой воздушный шар.