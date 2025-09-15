Саймона Леваєва, афериста з Tinder, який виманював у жінок мільйони, затримали в Грузії

Сумнозвісного "афериста з Тіндера" заарештувала грузинська влада ввечері 14 вересня, повідомила день потому офіційна влада країни. Шимон Ієгуда Хают, 35 років, з Ізраїлю, був затриманий після приземлення в міжнародному аеропорту Батумі.

Саймон Леваєв, справжнє ім'я якого Шимон Ієгуда Хают, прославився три роки тому завдяки документальному фільму Netflix, пише Jerusalem Post.

Трейлер фільму "Аферист із Tinder"

МВС Грузії повідомило, що Хают був затриманий за "червоним" повідомленням Інтерполу під час перетину кордону з Грузією. Поки незрозуміло, яка держава вимагала його арешту.

Його адвокат раніше повідомив ізраїльським ЗМІ, що підстави його арешту невідомі навіть їм.

"Я розмовляв із ним сьогодні вранці після його затримання, але ми поки що не розуміємо причину. Він вільно подорожував по всьому світу", — сказав юрист.

Хают, який "прославився" під кількома псевдонімами, зокрема й ім'ям Саймона Леваєва, став відомим у всьому світі після документального фільму Netflix 2022 року, в якому стверджували, що він ошукав жінок, з якими знайомився на Tinder, на суму приблизно 7,4 млн фунтів стерлінгів, видаючи себе за сина мільярдера й алмазного магната Льва Леваєва.

Netflix у фільмі Tinder Swindler розповів, як Хают знайомився з дівчатами на Tinder, перш ніж запрошував їх на розкішне перше побачення. Обвинувачі стверджують, що він спочатку втирався до них у довіру, а потім терміново надсилав їм повідомлення, в яких говорив, що його кредитну картку не можна використовувати з міркувань безпеки, і просив відкрити нову картку на їхнє ім'я.

Аферист із Tinder стверджує, що нікого не обманював Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

Жертви заявили, що у них залишилися суїцидальні думки і величезні банківські борги.

Хают відкинув усі висунуті проти нього звинувачення, заявивши, що він "не шахрай і не підробка", а "законний бізнесмен", який заробив свої статки, інвестуючи в біткоїни.

У 2019 році його визнали винним за чотирма пунктами обвинувачення в шахрайстві й засудили до 15 місяців тюремного ув'язнення в Ізраїлі, з яких він відсидів п'ять.

Хаюту також наказали виплатити жертвам близько 35 000 фунтів стерлінгів як компенсацію, а також штраф у розмірі близько 4 600 фунтів стерлінгів за використання підробленого паспорта.

Хают був заарештований за шахрайство 2019 року після того, як жертва, яка дізналася про його хитрощі, повідомила про нього в Інтерпол за використання підробленого паспорта в Греції.

У 2020 році Хаюта звинуватили в тому, що він видавав себе за медичного працівника, щоб пройти вакцинацію проти COVID-19, не маючи на це права.

Новинний канал повідомив, що Хаюту відмовили у вакцинації в центрі в Бней-Браку, а потім він приєднався до групи медичних працівників, які прийшли зробити щеплення, імовірно представившись фельдшером.

Чотири роки по тому, і через два роки після того, як Netflix оприлюднив свої скандальні заяви, проти Хаюта порушили кримінальну справу, оскільки Ефраїм і Руті Леваєви стверджували, що він завдав шкоди репутації сім'ї, видавши себе за їхнього брата.

Шимон Хают в Ізраїлі Фото: The Jerusalem Post

Норвезька аспірантка Сесілія, якій на момент знайомства з Хаютом було 29 років, стверджує, що за час їхніх стосунків вона дала йому понад 270 000 доларів, після того, як вони познайомилися через Tinder у січні 2018 року. Сам Хают возив її з Болгарії до Лондона на приватному літаку і обсипав подарунками.

Потім він нібито просив у них грошей, стверджуючи, що перебуває в небезпеці і потребує грошей, щоб захистити свою особистість від людей, які хотіли вбити його через його небезпечний алмазний бізнес.

Коли Netflix випустив документальний фільм 2022 року, Хают заперечував усі звинувачення, висловлені в серіалі, і стверджував, що Netflix спотворив історію, щоб виставити його в поганому світлі.

Хают видавав себе за сина алмазного магната Леваєва, але зараз усе заперечує

"Вони представили це як документальний фільм, але насправді це повністю вигадане кіно. Я найгалантніший джентльмен у світі. Я не той монстр, якого вони описали, я був просто самотнім хлопцем, який хотів познайомитися з дівчатами на Tinder", — стверджував Хают-Леваєв, наголошуючи, що він не обманював дівчат і не погрожував їм і ніколи не представлявся сином алмазного магната.

У листопаді 2024 року проти Хаюта було подано ще один позов за скаргою його колишньої знайомої Ірен Транов. Транов стверджує, що 2022 року вона позичила йому понад 144 000 шекелів (32 000 фунтів стерлінгів), які він так і не повернув, і подає позов на 414 000 шекелів.

