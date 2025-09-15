Саймона Леваева, афериста из Tinder, который выманивал у женщин миллионы, задержали в Грузии

Печально известный "аферист с Тиндера" был арестован грузинскими властями вечером 14 сентября, сообщили день спустя официальные власти страны. Шимон Иегуда Хают, 35 лет, из Израиля, был задержан после приземления в международном аэропорту Батуми.

Саймон Леваев, настоящее имя которого Шимон Иегуда Хают, прославился три года назад благодаря документальному фильму Netflix, пишет Jerusalem Post.

МВД Грузии сообщило, что Хают был задержан по "красному" уведомлению Интерпола при пересечении границы с Грузией. Пока неясно, какое государство потребовало его ареста.

Его адвокат ранее сообщил израильским СМИ, что основания его ареста неизвестны даже им.

"Я разговаривал с ним сегодня утром после его задержания, но мы пока не понимаем причину. Он свободно путешествовал по всему миру", — сказал юрист.

Хают, который "прославился" под несколькими псевдонимами, включая имя Саймона Леваева, стал известен по всему миру после документального фильма Netflix 2022 года, в котором утверждалось, что он обманул женщин, с которыми знакомился на Tinder, на сумму около 7,4 млн фунтов стерлингов, выдавая себя за сына миллиардера и алмазного магната Льва Леваева.

Netflix в фильме Tinder Swindler рассказал, как Хают знакомился с девушками на Tinder, прежде чем приглашал их на роскошное первое свидание. Обвинители утверждают, что он сначала втирался к ним в доверие, а затем срочно отправлял им сообщения, в которых говорил, что его кредитная карта не может быть использована по соображениям безопасности, и просил открыть новую карту на их имя.

Жертвы заявили, что у них остались суицидальные мысли и огромные банковские долги.

Хают отверг все выдвинутые против него обвинения, заявив, что он "не мошенник и не подделка", а "законный бизнесмен", который заработал свое состояние, инвестируя в биткоины.

В 2019 году его признали виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и приговорили к 15 месяцам тюремного заключения в Израиле, из которых он отсидел пять.

Хаюту также предписали выплатить жертвам около 35 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации, а также штраф в размере около 4 600 фунтов стерлингов за использование поддельного паспорта.

Хают был арестован за мошенничество в 2019 году после того, как жертва, узнавшая о его уловках, сообщила о нем в Интерпол за использование поддельного паспорта в Греции.

В 2020 году Хаюта обвинили в том, что он выдавал себя за медицинского работника, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, не имея на это права.

Новостной канал сообщил, что Хаюту отказали в вакцинации в центре в Бней-Браке, а затем он присоединился к группе медицинских работников, пришедших сделать прививки, предположительно представившись фельдшером.

Четыре года спустя, и два года спустя после того, как Netflix обнародовал свои скандальные заявления, против Хаюта было возбуждено уголовное дело, поскольку Эфраим и Рути Леваевы утверждали, что он нанес ущерб репутации семьи, выдав себя за их брата.

Норвежская аспирантка Сесилия, которой на момент знакомства с Хаютом было 29 лет, утверждает, что за время их отношений она дала ему более 270 000 долларов, после того как они познакомились через Tinder в январе 2018 года. Сам Хают возил ее из Болгарии в Лондон на частном самолете и осыпал подарками.

Затем он якобы просил у них денег, утверждая, что находится в опасности и нуждается в деньгах, чтобы защитить свою личность от людей, которые хотели убить его из-за его опасного алмазного бизнеса.

Когда Netflix выпустил документальный фильм в 2022 году, Хают отрицал все обвинения, высказанные в сериале, и утверждал, что Netflix исказил историю, чтобы выставить его в плохом свете.

"Они представили это как документальный фильм, но на самом деле это полностью выдуманное кино. Я самый галантный джентльмен в мире. Я не тот монстр, которого они описали, я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками на Tinder", — утверждал Хают-Леваев, отмечая, что он не обманывал девушек и не угрожал им и никогда не представлялся сыном алмазного магната.

В ноябре 2024 года против Хаюта был подан еще один иск по жалобе его бывшей знакомой Ирен Транов. Транов утверждает, что в 2022 году она одолжила ему более 144 000 шекелей (32 000 фунтов стерлингов), которые он так и не вернул, и подает иск на 414 000 шекелей.

