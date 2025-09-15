У штаті Юта, де вбили Чарлі Кірка, намагалися підірвати машину каналу FOX (відео)

Двох чоловіків, 58-річного Адіба Насіра і 31-річного Аділь Джастіс Ахмед Насіра, було заарештовано у штаті Юта, де застрелили відомого правого активіста Чарлі Кірка, після того, як під автомобілем місцевої телекомпанії FOX 13 було виявлено вибуховий пристрій.

Related video

Двох чоловіків звинувачують у загрозі тероризму після того, як ФБР виявило пристрій, який, як виявилося, "не спрацював". Поліція вистежила підозрюваних до їхнього будинку в Магне, штат Юта, повідомляє Fox News.

У Юті заарештували двох чоловіків, які хотіли підірвати журналістів

Слідчі ФБР встановили, що пристрій був справжнім і був активований, але "не спрацював". Після того, як вибухівку виявили, поліція простежила за підозрюваними до їхнього будинку в Магне, штат Юта, де вони виявили дві "підроблені зброї масового ураження", які, за твердженнями підозрюваних, насправді були справжніми, ідеться у звіті про арешт. Також було знайдено вогнепальну зброю і наркотики.

А на їхньому будинку висіли плакати, які, як вважають журналісти, висміювали президента США Дональда Трампа.

Будинок підозрюваних у Юті Фото: FOX News

Представник Управління розслідувань пожежної охорони Келлі Берд заявила, що для знешкодження вибухових пристроїв були залучені фахівці з вибухотехніки. А весь район було евакуйовано.

Солт-Лейк-Сіті, де знайшли вибухівку, розташований за 100 км на північ від Орема, де 10 вересня під час виступу з лекцією в університеті застрелили Чарлі Кірка.

Згідно із судовими протоколами, двоє підозрюваних обвинувачуються, окрім інших обвинувачень, у погрозі тероризмом, зберіганні зброї масового ураження і зберіганні вибухових пристроїв.

Неясно, чи отримали вони вже юридичне представництво.

Леона Вуд, менеджер станції FOX 13, заявила: "FOX 13 News тісно співпрацює з правоохоронними органами і нашою командою з управління ризиками, вважаючи безпеку наших співробітників нашим головним пріоритетом".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві Чарлі Кірка, відмовився співпрацювати зі слідством.

Фокус докладно писав про вбивство Чарлі Кірка, а також про Тайлера Робінсона, який став єдиним підозрюваним після кількох арештів.