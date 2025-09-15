В штате Юта, где убили Чарли Кирка, пытались взорвать машину канала FOX (видео)

Двое мужчин, 58-летний Адиб Насир и 31-летний Адиль Джастис Ахмед Насир, были арестованы в штате Юта, где застрелили известного правого активиста Чарли Кирка, после того, как под автомобилем местной телекомпании FOX 13 было обнаружено взрывное устройство.

Двое мужчин обвиняются в угрозе терроризма после того, как ФБР обнаружило устройство, которое, как оказалось, "не сработало". Полиция выследила подозреваемых до их дома в Магне, штат Юта, сообщает Fox News.

Следователи ФБР установили, что устройство было настоящим и было активировано, но "не сработало". После того, как взрывчатку обнаружили, полиция проследила за подозреваемыми до их дома в Магне, штат Юта, где они обнаружили два "поддельных оружия массового поражения", которые, по утверждениям подозреваемых, на самом деле были настоящими, говорится в отчете об аресте. Также было найдено огнестрельное оружие и наркотики.

А на их доме висели плакаты, которые, как считают журналисты, высмеивали президента США Дональда Трампа.

Дом подозреваемых в Юте Фото: FOX News

Представитель Управления расследований пожарной охраны Келли Берд заявила, что для обезвреживания взрывных устройств были привлечены специалисты по взрывотехнике. А весь район был эвакуирован.

Солт-Лейк-Сити, где нашли взрывчатку, находится в 100 км к северу от Орема, где 10 сентября во время выступления с лекцией в университете был застрелен Чарли Кирк .

Согласно судебным протоколам, двое подозреваемых обвиняются, помимо прочих обвинений, в угрозе терроризмом, хранении оружия массового поражения и хранении взрывных устройств.

Неясно, получили ли они уже юридическое представительство.

Леона Вуд, менеджер станции FOX 13, заявила: "FOX 13 News тесно сотрудничает с правоохранительными органами и нашей командой по управлению рисками, считая безопасность наших сотрудников нашим главным приоритетом".

Напомним, ранее стало известно, что Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Чарли Кирка, отказался сотрудничать со следствием.

Фокус подробно писал об убийстве Чарли Кирка, а также о Тайлере Робинсоне, который стал единственным подозреваемым после нескольких арестов.