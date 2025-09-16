Російський сенатор пригрозив Польщі новим розділом після слів Сікорського про Україну

Слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що він особисто вважає гідною обговорення ідею про створення безпольотної зони над Україною, викликали бурхливу реакцію у російського сенатора Володимира Джабарова.

Related video

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ пригрозив Польщі агресією і новим розділом, про що написав у себе в Telegram-каналі.

За словами політика, Сікорський "вкотре привернув увагу своїм нахабством".

"Безпольотна зона над Україною силами НАТО, про яку він говорить, — це питання дуже складне і небезпечне. Хто її буде дотримуватися? Самі країни НАТО?" — пише Джабаров.

Він називає Сікорського одним із головних ідеологів протистояння з РФ, пригадав йому слова про відправлення в Україну польських військ, а також інтерв'ю журналу "Политика", де польський міністр сказав, що за підсумками поточного конфлікту Білорусь повинна вийти зі складу Союзної держави та увійти в зону впливу Варшави. Це допоможе Польщі підвищити свій вплив у Східній Європі і стати новим європейським центром.

Сенатор підкреслив, що Польща і так "завжди була недружньою країною щодо Росії та Білорусії".

"А зараз через свою русофобію окремі польські політики зовсім втратили страх. Вони знову наступають на старі граблі. Якщо Польща продовжить "дивитися на Схід", звинувачуючи його у всіляких загрозах польській державності, не виключено, що вона знову переживе розділ, як це було неодноразово в її історії", — пригрозив чиновник.

Фото: Скриншот

Три поділи Речі Посполитої, як відомо, відбулися в 1772, 1793 і 1795 роках між тодішніми Російською, Австрійською та згодом — Прусською імперіями. У результаті поділів Річ Посполита як держава припинила існування аж до початку XX століття.

Раніше проти безпольотної зони над Україною виступив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Реалізація провокаційної ідеї київських та інших прид*рків про створення "безпольотної зони над Україною" і можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть тільки одне — війну НАТО з Росією. Речі треба називати своїми іменами!" — написав він у традиційній манері.

Його слова вже мали вплив. Наприклад, президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна "скоріше" не підтримує створення безпольотної зони над Україною.