Президент Румунії пояснив, чому не планує збивати російські БпЛА над Україною

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна "найімовірніше" не підтримує створення безпольотної зони над Україною.

Однак надалі все може змінитися, заявив політик в інтерв'ю Antena 3 CNN.

За його словами, було проведено попередні обговорення на цю тему з представниками державного апарату, радниками, військовими, фахівцями із зовнішньої політики.

"Наразі — найімовірніше, ні. Але залежно від розвитку подій ми можемо переглянути... Існують міжнародні звичаї щодо того, що значить перебувати в стані конфлікту чи ні. І в цьому питанні, згідно з деякими тлумаченнями більшості, це якимось чином означає участь у конфлікті", — заявив Нікушор Дан.

Ці побоювання перегукуються з нещодавніми погрозами Дмитра Медведєва, який заявив, що РФ розглядатиме створення НАТО безпольотної зони над Україною як оголошення війни.

"Реалізація провокаційної ідеї Києва та інших ідіотів про створення безпольотної зони над "Україною" і надання країнам НАТО дозволу збивати наші безпілотники означатиме тільки одне: війну НАТО з Росією", — написав політик у своєму Telegram-каналі.

Після того, як минулого тижня велика кількість російських безпілотників увійшла в повітряний простір Польщі, НАТО перекинуло додаткові винищувачі на свій східний фланг. Ця подія спровокувала в Європі дискусії щодо розширення захисту над західною Україною та збиття російських безпілотників чи ракет, що діють там.

У середині минулого місяця Нікушор Дан анонсував візит до України вже цієї осені і ще раз наголосив, що Румунія підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Президент Румунії наголосив, що безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря і безпекою Європи, а також прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, на початку серпня в Румунії посилили заходи безпеки на оборонних об'єктах після пожежі та вибуху на Куджирському механічному заводі, що виробляє стрілецьку зброю і боєприпаси. Ці заходи було скасовано на початку року, але тепер повернуто в повному обсязі.

Влада не виключає, що причиною вибуху могла стати диверсія.