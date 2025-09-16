Президент Румынии объяснил, почему не планирует сбивать российские БПЛА над Украиной

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна "скорее" не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной.

Однако в дальнейшем все может измениться, заявил политик в интервью Antena 3 CNN.

По его словам, были проведены предварительные обсуждения на эту тему с представителями государственного аппарата, советниками, военными, специалистами по внешней политике.

"На данный момент — скорее нет. Но в зависимости от развития событий мы можем пересмотреть… Существуют международные обычаи относительно того, что значит находиться в состоянии конфликта или нет. И в этом вопросе, согласно некоторым толкованиям большинства, это каким-то образом означает участие в конфликте", — заявил Никушор Дан.

Эти опасения перекликаются с недавними угрозами Дмитрия Медведева, который заявил, что РФ будет рассматривать создание НАТО бесполетной зоны над Украиной как объявление войны.

"Реализация провокационной идеи Киева и прочих идиотов о создании бесполетной зоны над "Украиной" и предоставление странам НАТО разрешения сбивать наши беспилотники будет означать только одно: войну НАТО с Россией", — написал политик в своем Telegram-канале.

После того, как на прошлой неделе большое количество российских беспилотников вошло в воздушное пространство Польши, НАТО перебросило дополнительные истребители на свой восточный фланг. Это событие спровоцировало в Европе дискуссии о расширении защиты над западной Украиной и сбивании российских беспилотников или ракет, действующих там.

В середине прошлого месяца Никушор Дан анонсировал визит в Украину уже этой осенью и еще раз подчеркнул, что Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Президент Румынии подчеркнул, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы, а также принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в начале августа в Румынии ужесточили меры безопасности на оборонных объектах после пожара и взрыва на Куджирском механическом заводе, производящем стрелковое оружие и боеприпасы. Эти меры были отменены в начале года, но теперь возвращены в полном объеме.

Власти не исключают, что причиной взрыва могла стать диверсия.