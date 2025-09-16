Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война

Президент Румынии объяснил, почему не планирует сбивать российские БПЛА над Украиной

Румынский президент Никушор Дан заявил, что Румыния пока не будет сбивать беспилотники РФ над Украиной
Президент Румынии Никушор Дан | Фото: Getty

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна "скорее" не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной.

Однако в дальнейшем все может измениться, заявил политик в интервью Antena 3 CNN.

По его словам, были проведены предварительные обсуждения на эту тему с представителями государственного аппарата, советниками, военными, специалистами по внешней политике.

"На данный момент — скорее нет. Но в зависимости от развития событий мы можем пересмотреть… Существуют международные обычаи относительно того, что значит находиться в состоянии конфликта или нет. И в этом вопросе, согласно некоторым толкованиям большинства, это каким-то образом означает участие в конфликте", — заявил Никушор Дан.

Эти опасения перекликаются с недавними угрозами Дмитрия Медведева, который заявил, что РФ будет рассматривать создание НАТО бесполетной зоны над Украиной как объявление войны.

"Реализация провокационной идеи Киева и прочих идиотов о создании бесполетной зоны над "Украиной" и предоставление странам НАТО разрешения сбивать наши беспилотники будет означать только одно: войну НАТО с Россией", — написал политик в своем Telegram-канале.

После того, как на прошлой неделе большое количество российских беспилотников вошло в воздушное пространство Польши, НАТО перебросило дополнительные истребители на свой восточный фланг. Это событие спровоцировало в Европе дискуссии о расширении защиты над западной Украиной и сбивании российских беспилотников или ракет, действующих там.

В середине прошлого месяца Никушор Дан анонсировал визит в Украину уже этой осенью и еще раз подчеркнул, что Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Президент Румынии подчеркнул, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы, а также принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в начале августа в Румынии ужесточили меры безопасности на оборонных объектах после пожара и взрыва на Куджирском механическом заводе, производящем стрелковое оружие и боеприпасы. Эти меры были отменены в начале года, но теперь возвращены в полном объеме.

Власти не исключают, что причиной взрыва могла стать диверсия.