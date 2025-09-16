Российский сенатор пригрозил Польше новым разделом после слов Сикорского об Украине

Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что он лично считает достойной обсуждения идею о создании бесполетной зоны над Украиной, вызвали бурную реакцию у российского сенатора Владимира Джабарова.

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам пригрозил Польше агрессией и новым разделом, о чем написал у себя в Telegram-канале.

По словам политика, Сикорский "в очередной раз привлек своей наглостью".

"Бесполетная зона над Украиной силами НАТО, о которой он говорит, – это вопрос очень сложный и опасный. Кто ее будет соблюдать? Сами страны НАТО?" – пишет Джабаров.

Он называет Сикорского одним из главных идеологов противостояния с РФ, припомнил ему слова об отправке в Украину польских войск, а также интервью журналу "Политика", где польский министр сказал, что по итогам текущего конфликта Беларусь должна выйти из состава Союзного государства и войти в зону влияния Варшавы. Это поможет Польше повысить свое влияние в Восточной Европе и стать новым европейским центром.

Сенатор подчеркнул, что Польша и так "всегда была недружественной страной в отношении России и Белоруссии".

"А сейчас из-за своей русофобии отдельные польские политики совсем потеряли страх. Они снова наступают на старые грабли. Если Польша продолжит "смотреть на Восток", обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории", – пригрозил чиновник.

Фото: Скриншот

Три раздела Речи Посполитой, как известно, состоялись в 1772, 1793 и 1795 годах между тогдашними Российской, Австрийской и впоследствии – Прусской империями. В результате разделов Речь Посполитая как государство прекратила существование вплоть до начала XX века.

Ранее против бесполетной зоны над Украиной выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Реализация провокационной идеи киевских и прочих прид*рков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами!" – написал он в традиционной манере.

Его слова уже возымели влияние. Например, президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна "скорее" не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной.