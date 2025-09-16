"ФБР облажалося": як убивство Чарлі Кірка зруйнувало репутацію Бюро і Кеша Пателя

Голова бюро Кеш Патель, якого чекає допит у Сенаті з приводу його підходу до розслідування вбивства Чарлі Кірка, тим часом розкрив мотив 22-річного підозрюваного Тайлера Робінсона.

За словами Пателя, Робінсон нібито заявив, що "з деякими видами ненависті неможливо вести переговори", повідомив директор ФБР Кеш Патель, пише Daily Mail.

Кеша Пателя звинувачують у тому, що він ледь не запоров убивство Чарлі Кірка

"Я скажу, що було виявлено інформацію, а саме текстові повідомлення, в яких підозрюваний конкретно заявив, що у нього є можливість усунути Чарлі Кірка, і він збирається це зробити", — розповів Патель.

Сьогодні Робінсон постане перед судом, де йому буде пред'явлено звинувачення у смерті Чарлі Кірка.

За словами Пателя, під час розслідування було проведено допити свідків із ФБР, а також місцевих і регіональних правоохоронних органів, під час яких було встановлено, що Робінсон "фактично зізнався" у вбивстві Кірка.

За словами Пателя, ДНК з рушника, яким було обмотано вогнепальну зброю, з якої вбили Кірка, збіглася з ДНК підозрюваного.

Однак на Кеша Пателя зійшов шквал критики за те, як він вів розслідування, а передбачуваного вбивцю Тайлера Робінсона заарештували за кілька днів і то після того, як його батько здав його владі.

Відомі консерватори розкритикували Пателя за його ведення розслідування, яке включало три невдалі арешти.

Крістофер Руфо, науковий співробітник консервативного аналітичного центру Manhattan Institute, заявив, що "республіканцям час оцінити, чи є Кеш Патель підходящою людиною для керівництва ФБР".

Руфо також додав, що Патель "показав жахливі результати останніми кількома днями, і незрозуміло, чи володіє він оперативними навичками, необхідними для розслідування, впровадження та припинення насильницьких рухів — незалежно від їхньої ідеології — які загрожують миру в Сполучених Штатах".

Християнсько-консервативний радіоведучий Ерік Еріксон також висловився, заявивши, що "ситуація з ФБР викликає занепокоєння".

Кеш Патель показав себе не найкращим чином під час розслідування Фото: The White House

Оглядач National Review Майкл Брендан Доерті не став прямо звинувачувати Пателя, але заявив: "Отже, батько вбивці робить усю роботу, а потім співробітники правоохоронних органів вітають себе та один одного і вирушають випити святкового пива".

Однак президент США Дональд Трамп мав іншу думку про роботу Пателя: "Я дуже пишаюся ФБР. Кеш і всі інші виконали чудову роботу", — заявив Трамп.

Також стало відомо, що поки влада розшукувала підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, Патель обідав у шикарному нью-йоркському ресторані Rao's у Верхньому Іст-Сайді.

Нагадаємо, кандидатуру Пателя було затверджено Сенатом США на посаду директора ФБР 51 голосом проти 49 20 лютого цього року, рівно через місяць після інавгурації Трампа на другий термін.

Республіканці Сьюзан Коллінз із Мена і Ліза Мурковскі з Аляски виступили проти його кандидатури.

Його робота в агентстві була затьмарена скандалами, зокрема, відмовою агентства опублікувати всі документи, пов'язані з Джеффрі Епштейном. І Патель, і Трамп раніше обіцяли опублікувати документи Епштейна.

Нагадаємо, Фокус писав про вбивство Чарлі Кірка, яке викликало величезний резонанс у США.

Також стало відомо, що підозрюваний Тайлер Робінсон не співпрацює з владою.