"ФБР облажалось": как убийство Чарли Кирка разрушило репутацию Бюро и Кэша Пателя

Глава бюро Кэш Патель, которому предстоит допрос в Сенате по поводу его подхода к расследованию убийства Чарли Кирка, тем временем раскрыл мотив 22-летнего подозреваемого Тайлера Робинсона.

По словам Пателя, Робинсон якобы заявил, что "с некоторыми видами ненависти невозможно вести переговоры", сообщил директор ФБР Кэш Патель, пишет Daily Mail.

Кэша Пателя обвиняют в том, что он чуть не запорол убийство Чарли Кирка

"Я скажу, что была обнаружена информация, а именно текстовые сообщения, в которых подозреваемый конкретно заявил, что у него есть возможность устранить Чарли Кирка, и он собирается это сделать", — рассказал Патель.

Сегодня Робинсон предстанет перед судом, где ему будет предъявлено обвинение в смерти Чарли Кирка.

По словам Пателя, в ходе расследования были проведены допросы свидетелей из ФБР, а также местных и региональных правоохранительных органов, в ходе которых было установлено, что Робинсон "фактически признался" в убийстве Кирка.

По словам Пателя, ДНК с полотенца, которым было обмотано огнестрельное оружие, из которого убили Кирка, совпала с ДНК подозреваемого.

Однако на Кэша Пателя обрушился шквал критики за то, как он вел расследование, а предполагаемый убийца Тайлер Робинсон был арестован через несколько дней и то после того, как его отец сдал его властям.

Известные консерваторы раскритиковали Пателя за его ведение расследования, которое включало три неудачных ареста.

Кристофер Руфо, научный сотрудник консервативного аналитического центра Manhattan Institute, заявил, что "республиканцам пора оценить, является ли Кэш Патель подходящим человеком для руководства ФБР".

Руфо также добавил, что Патель "показал ужасные результаты в последние несколько дней, и неясно, обладает ли он оперативными навыками, необходимыми для расследования, внедрения и пресечения насильственных движений — независимо от их идеологии — которые угрожают миру в Соединенных Штатах".

Христианско-консервативный радиоведущий Эрик Эриксон также высказался, заявив, что "ситуация с ФБР вызывает беспокойство".

Кэш Патель показал себя не лучшим образом во время расследования Фото: The White House

Обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти не стал прямо обвинять Пателя, но заявил: "Итак, отец убийцы делает всю работу, а затем сотрудники правоохранительных органов поздравляют себя и друг друга и отправляются выпить праздничного пива".

Однако президент США Дональд Трамп имел иное мнение о работе Пателя: "Я очень горжусь ФБР. Кэш и все остальные проделали отличную работу", — заявил Трамп.

Также стало известно, что пока власти разыскивали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, Патель обедал в шикарном нью-йоркском ресторане Rao's в Верхнем Ист-Сайде.

Напомним, кандидатура Пателя была утверждена Сенатом США на пост директора ФБР 51 голосом против 49 20 февраля этого года, ровно через месяц после инаугурации Трампа на второй срок.

Республиканцы Сьюзан Коллинз из Мэна и Лиза Мурковски из Аляски выступили против его кандидатуры.

Его работа в агентстве была омрачена скандалами, в частности, отказом агентства опубликовать все документы, связанные с Джеффри Эпштейном. И Патель, и Трамп ранее обещали опубликовать документы Эпштейна.

Напомним, Фокус писал об убийстве Чарли Кирка, которое вызвало огромный резонанс в США.

Также стало известно, что подозреваемый Тайлер Робинсон не сотрудничает с властями.