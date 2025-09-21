Застала коханку у своїй квартирі: хто розповів дружині Путіна про його зради

Російський президент Володимир Путін, у якого був роман поза шлюбом у 1990-ті роки, зустрічався зі своєю пасією потай від дружини на квартирі близького друга.

Ігор Сєчин, глава "Роснефти", який на той час був підлеглим Путіна, заступника керівника Адміністрації президента Бориса Єльцина, надавав йому для зустрічей свою квартиру. Про це повідомляє Bild з посиланням на епізод із книги "Цар власною персоною: Як Володимир Путін обдурив усіх нас" Романа Баданіна і Михайла Рубіна.

Колишній близький знайомий Путіна розповів авторам книги, що нині президент РФ шукав місце для зустрічей із коханкою. Сєчин, який "випадково" отримав на той час квартиру на чотири квадратні метри більшу, ніж у боса, надав йому її для побачень.

Ігор Сєчин є близьким другом Путіна вже багато років Фото: ТАСС

Сам же він у цей час ішов із дружиною з дому.

Одного разу Марина Сєчіна повернулася додому раніше і застала у квартирі пасію Путіна. Та була одна, а її високопоставлений коханець чи то вже пішов, чи то ще не прийшов.

Жінка запідозрила в зраді чоловіка, і той змушений був зізнатися їй, що надавав квартиру начальнику для амурних зустрічей.

Марина Сєчіна все розповіла дружині Путіна, Людмилі, з якою товаришувала.

Цей епізод однак не зашкодив дружбі між двома чоловіками. Про реакцію дружини Путіна на обман не повідомляється. Пара заявила про розставання у 2013 році й офіційно розлучилася після 30 років шлюбу.

Раніше повідомлялося, що Путін зустрічався з 17-річною абітурієнткою Алісою Харчевою, а після розставання подарував їй елітну квартиру в Москві та власний бізнес.

Також нагадаємо, що батько Путіна в молодості поранив майбутню матір диктатора вилами, виколовши їй око, а згодом був змушений одружитися з нею, щоб уникнути судового переслідування.