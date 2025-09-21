Застала любовницу в своей квартире: кто рассказал жене Путина о его изменах

Российский президент Владимир Путин, у которого был роман вне брака в 1990-ые годы, встречался со своей пассией втайне от жены на квартире близкого друга.

Игорь Сечин, глава "Роснефти", который в то время был подчиненным Путина, заместителя руководителя Администрации президента Бориса Ельцина, предоставлял ему для встреч свою квартиру. Об этом сообщает Bild со ссылкой на эпизод из книги "Царь собственной персоной: Как Владимир Путин обманул всех нас" Романа Баданина и Михаила Рубина.

Бывший близкий знакомый Путина рассказал авторам книги, что нынче президент РФ искал место для встреч с любовницей. Сечин, который "случайным образом" получил в то время квартиру на четыре квадратных метра больше, чем у босса, предоставил ему ее для свиданий.

Игорь Сечин является близким другом Путина уже много лет Фото: ТАСС

Сам же он в это время уходил с женой из дома.

Однажды Марина Сечина вернулась домой раньше и застала в квартире пассию Путина. Та была одна, а ее высокопоставленный любовник то ли уже ушел, то ли еще не пришел.

Женщина заподозрила в измене супруга, и тот вынужден был признаться ей, что предоставлял квартиру начальнику для амурных встреч.

Марина Сечина все рассказала жене Путина, Людмиле, с которой дружила.

Этот эпизод однако не повредил дружбе между двумя мужчинами. О реакции жены Путина на обман не сообщается. Пара заявила о расставании в 2013 году и официально развелась после 30 лет брака.

Ранее сообщалось, что Путин встречался с 17-летней абитуриенткой Алисой Харчевой, а после расставания подарил ей элитную квартиру в Москве и собственный бизнес.

Также напомним, что отец Путина в молодости ранил будущую мать диктатора вилами, выколов ей глаз, а впоследствии был вынужден жениться на ней, чтобы избежать судебного преследования.