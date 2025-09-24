Глушили сигнал GPS: літак із главою Міноборони Іспанії атакували біля Калінінграда, — ЗМІ

Військовий літак міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес зазнав GPS-атаки біля Калінінграда, коли летів до бази НАТО в Литві.

Спроби глушіння сигналів навігації в повітряному просторі поблизу Калінінграда — досить часте явище після останньої ескалації напруженості в регіоні. Про це повідомило іспанське видання El Mundo.

Літак Airbus A330 глави Міноборони зіткнувся з одним із таких інцидентів. Портал 20minutos додає, що Роблес обрала для польоту літак ВПС США. Схожа подія сталася два тижні тому з літаком глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час її поїздки до Болгарії.

Військові джерела El Pais повідомили, що А-330 зазнав спроби глушіння під час польоту на висоті 12 кілометрів, приблизно за 60 кілометрів від російського регіону.

"Система GPS на борту надійна, тому літак ні на секунду не втрачав орієнтацію в просторі", — розповіли співрозмовники.

Спостерігалася спроба "дезорієнтувати систему GPS", але напад не торкнувся системи. Міністерський літак використовує сигнали військових супутників, які менш уразливі до такого роду перешкод.

Один із командирів на борту применшив значення інциденту. За його оцінками, подібні перешкоди часто виникають під час перетину повітряного простору над Калінінградом як для військових, так і для цивільних рейсів.

Візит міністра оборони Іспанії до Литви

Разом із міністром на борту літака були журналісти і члени сімей військових тактичного авіазагону тактичного авіазагону бази "Вілкас".

У програму візиту Роблеса до Литви входила зустріч із литовським колегою Довіле Шакалене в рамках спільних дій НАТО щодо посилення стримування російських загроз на східному фланзі.

Видання підкреслює, що в Литві є іспанський контингент — вісім винищувачів Eurofighter і 150 військовослужбовців місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Іспанському загону під командуванням підполковника Франсіско Хольгадо дель Агіли доручили перехоплювати та ідентифікувати літаки, що літають всупереч міжнародним правилам польотів і наближаються до повітряного простору НАТО.

Нагадаємо, Пентагон хоче припинити військову допомогу низці країн Балтійського регіону. Російські винищувачі МіГ-31 уже входили в повітряний простір Естонії.

У Литві закликали збивати винищувачі ЗС РФ після порушення повітряного простору Естонії. Військові чиновники згадали, як Туреччина збила російський Су-24.