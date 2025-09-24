Глушили сигнал GPS: самолет с главой Минобороны Испании атаковали возле Калининграда, — СМИ

Военный самолет министра обороны Испании Маргариты Роблес подвергся GPS-атаке у Калининграда, когда летел к базе НАТО в Литве.

Попытки глушения сигналов навигации в воздушном пространстве вблизи Калининграда — довольно частое явление после последней эскалации напряженности в регионе. Об этом сообщило испанское издание El Mundo.

Самолет Airbus A330 главы Минобороны столкнулся с одним из таких инцидентов. Портал 20minutos добавляет, что Роблес выбрала для полета самолет ВВС США. Схожее событие произошло две недели назад с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее поездки в Болгарию.

Военные источники El Pais сообщили, что А-330 подвергся попытке глушения при полете на высоте 12 километров, примерно в 60 километрах от российского региона.

"Система GPS на борту надежная, поэтому самолет ни на секунду не терял ориентацию в пространстве", — рассказали собеседники.

Наблюдалась попытка "дезориентировать систему GPS", но нападение не затронуло систему. Министерский самолет использует сигналы военных спутников, которые менее уязвимы к такого рода помехам.

Один из командиров на борту преуменьшил значение инцидента. По его оценкам, подобные помехи часто возникают при пересечении воздушного пространства над Калининградом как для военных, так и для гражданских рейсов.

Визит министра обороны Испании в Литву

Вместе с министром на борту самолета были журналисты и члены семей военных тактического авиаотряда базы "Вилкас".

В программу визита Роблес в Литву входила встреча с литовским коллегой Довиле Шакалене в рамках совместных действий НАТО по усилению сдерживания российских угроз на восточном фланге.

Издание подчеркивает, что в Литве имеется испанский контингент — восемь истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Испанскому отряду под командованием подполковника Франсиско Хольгадо дель Агилы поручили перехватывать и идентифицировать самолеты, летающие вопреки международным правилам полетов и приближающимся к воздушному пространству НАТО.

Напомним, Пентагон хочет прекратить военную помощь ряду стран Балтийского региона. Российские истребители МиГ-31 уже входили в воздушное пространство Эстонии.

В Литве призывали сбивать истребители ВС РФ после нарушения воздушного пространства Эстонии. Военные чиновники вспомнили, как Турция сбила российский Су-24.