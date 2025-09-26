Аварія в Смоленській області РФ: з рейок зійшли 18 вагонів із бензином, — росЗМІ (відео)

У Смоленській області на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд та великовантажний автомобіль, у результаті чого з колій зійшли локомотив і 18 вагонів з бензином. Внаслідок події постраждали машиніст та його помічник, яким згодом надали медичну допомогу, а рух поїздів на ділянці тимчасово призупинили.

Як повідомляє російське медіа ASTRA, з посиланням на інформацію Московської залізниці, інцидент стався сьогодні о 7:26 між станціями Рудня та Голинки. Водій вантажівки виїхав на переїзд перед наближенням поїзда. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

Внаслідок аварії з рейок зійшли локомотив та 18 вагонів, завантажених бензином, і це призвело до займання вантажу. Постраждали члени локомотивної бригади — машиніст і його помічник, їх госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.

Окрім цього, за інформацією МНС Росії, в районі станції Рижиково на місці події працюють пожежники для ліквідації наслідків ДТП. Пожежа охопила шість вагонів із горючими матеріалами. До гасіння залучено понад 40 рятувальників та 10 одиниць техніки, а також виїхали пожежний та відновлювальний потяги.

Рух поїздів на ураженій ділянці наразі зупинено, подальша інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня дрони вразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, що спричинило сильну пожежу близько 2-ї ночі за київським часом. Завод є одним із найбільших на півдні Росії з річною переробкою 6,25 млн тонн нафти.

Раніше Фокус повідомляв, що російські чиновники заявили про нібито атаку українського безпілотника на Курську АЕС-2 у місті Курчатов Курської області. Губернатор регіону Олександр Хінштейн уточнив, що дрон зачепив одну з будівель на будівельному майданчику станції. Він додав, що споруда отримала пошкодження від осколків, але загрози загоряння немає.