Авария в Смоленской области РФ: с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, — росСМИ (видео)

В Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль, в результате чего с путей сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. В результате происшествия пострадали машинист и его помощник, которым впоследствии оказали медицинскую помощь, а движение поездов на участке временно приостановили.

Как сообщает российское медиа ASTRA, со ссылкой на информацию Московской железной дороги, инцидент произошел сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голинки. Водитель грузовика выехал на переезд перед приближением поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате аварии с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, загруженных бензином, и это привело к возгоранию груза. Пострадали члены локомотивной бригады — машинист и его помощник, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Кроме этого, по информации МЧС России, в районе станции Рыжиково на месте происшествия работают пожарные для ликвидации последствий ДТП. Пожар охватил шесть вагонов с горючими материалами. К тушению привлечено более 40 спасателей и 10 единиц техники, а также выехали пожарный и восстановительный поезда.

Движение поездов на пораженном участке пока остановлено, дальнейшая информация уточняется.

