Ноги жінок-голів МЗС Фінляндії та Швеції "розмили" на іранському телебаченні (фото, відео)
Ноги міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен зазнали цензури в ефірі іранського державного телеканалу IRIB.
Валтонен зустрілася з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Телеканал в Ірані, який транслював цю подію, "розмив" ноги чиновниці, яка була в спідниці, повідомляє Iltalehti. У тій же трансляції так само були розмиті кадри ніг глави МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард. Саме остання і показала відео Валтонен.
Дізнавшись про цензуру, фінська міністерка висловила свій жаль і назвала дії каналу "сумними".
"Моя шведська колега надіслала мені відео в п'ятницю. Моєю першою реакцією було те, що воно кумедне. Але я тут же додала: "І сумно теж"", — зазначила глава МЗС Фінляндії.
Пізніше вона додала:
"Я не змінюю одяг залежно від того, з ким зустрічаюся. У мене є правило, згідно з яким, наприклад, я не буду відвідувати заходи, що вимагають закриття обличчя або волосся".
Її підтримали в соцмережах, а міністерка фінансів Ріікка Пурра написала в Х:
"Міністерка закордонних справ Еліна заявила, що не змінює одяг залежно від того, з ким зустрічається, і що вона не погодиться закривати обличчя і голову. Саме так. Саме так поводяться фінські жінки-міністри. Якщо ісламська жінконенависницька позиція вимагає чогось, то туди не слід іти".
Коментарі Валтонен про іранську цензуру дійшли до іранських ЗМІ. Iran International, зокрема, повідомив, що міністерка закордонних справ прокоментувала інцидент як сумний приклад становища жінок у країні.
Минулого року іранська влада піддала жінку 74 ударам батогами за "порушення суспільної моралі" і оштрафувала за відмову носити хіджаб на вулицях Тегерана.
