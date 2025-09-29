Ноги жінок-голів МЗС Фінляндії та Швеції "розмили" на іранському телебаченні (фото, відео)

Ноги міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен зазнали цензури в ефірі іранського державного телеканалу IRIB.

Валтонен зустрілася з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Телеканал в Ірані, який транслював цю подію, "розмив" ноги чиновниці, яка була в спідниці, повідомляє Iltalehti. У тій же трансляції так само були розмиті кадри ніг глави МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард. Саме остання і показала відео Валтонен.

Іранський режим прикривав ноги міністерок закордонних справ Фінляндії та Швеції в ефірі державного телебачення, побоюючись, що їхні чоловіки "піддадуться спокусі"

Ноги Еліни Валтонен і Марії Мальмер Стенергард заблюрили Фото: X (Twitter)

Дізнавшись про цензуру, фінська міністерка висловила свій жаль і назвала дії каналу "сумними".

"Моя шведська колега надіслала мені відео в п'ятницю. Моєю першою реакцією було те, що воно кумедне. Але я тут же додала: "І сумно теж"", — зазначила глава МЗС Фінляндії.

Пізніше вона додала:

"Я не змінюю одяг залежно від того, з ким зустрічаюся. У мене є правило, згідно з яким, наприклад, я не буду відвідувати заходи, що вимагають закриття обличчя або волосся".

Еліна Валтонен заявила, що не змінюватиме одяг на догоду комусь Фото: Скриншот

Її підтримали в соцмережах, а міністерка фінансів Ріікка Пурра написала в Х:

"Міністерка закордонних справ Еліна заявила, що не змінює одяг залежно від того, з ким зустрічається, і що вона не погодиться закривати обличчя і голову. Саме так. Саме так поводяться фінські жінки-міністри. Якщо ісламська жінконенависницька позиція вимагає чогось, то туди не слід іти".

Міністр фінансів Ріікка Пурра підтримала Валтонен Фото: Скриншот

Коментарі Валтонен про іранську цензуру дійшли до іранських ЗМІ. Iran International, зокрема, повідомив, що міністерка закордонних справ прокоментувала інцидент як сумний приклад становища жінок у країні.

Минулого року іранська влада піддала жінку 74 ударам батогами за "порушення суспільної моралі" і оштрафувала за відмову носити хіджаб на вулицях Тегерана.

