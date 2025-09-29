Ноги женщин-глав МИД Финляндии и Швеции "размыли" на иранском телевидении (фото, видео)
Ноги министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен подверглись цензуре в эфире иранского государственного телеканала IRIB.
Валтонен встретилась с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Телеканал в Иране, транслировавший это событие, "размыл" ноги чиновницы, которая была в юбке, сообщает Iltalehti. В той же трансляции так же были размыты кадры ног главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард. Именно последняя и показала видео Валтонен.
Узнав о цензуре, финская министр выразила свое сожаление и назвала действия канала "печальными".
"Моя шведская коллега прислала мне видео в пятницу. Моей первой реакцией было то, что оно забавное. Но я тут же добавила: "И грустно тоже"", – отметила глава МИД Финляндии.
Позже она добавила:
"Я не меняю одежду в зависимости от того, с кем встречаюсь. У меня есть правило, согласно которому, например, я не буду посещать мероприятия, требующие закрытия лица или волос".
Ее поддержали в соцсетях, а министр финансов Риикка Пурра написала в Х:
"Министр иностранных дел Элина заявила, что не меняет одежду в зависимости от того, с кем встречается, и что она не согласится закрывать лицо и голову. Именно так. Именно так ведут себя финские женщины-министры. Если исламская женоненавистническая позиция требует чего-то, то туда не следует идти".
Комментарии Валтонен об иранской цензуре дошли до иранских СМИ. Iran International, в частности, сообщил, что министр иностранных дел прокомментировала инцидент как печальный пример положения женщин в стране.
В прошлом году иранские власти подвергли женщину 74 ударам плетьми за "нарушение общественной морали" и оштрафовали за отказ носить хиджаб на улицах Тегерана.
Напомним, на кладбище в Иране археологи нашли древнюю косметику.
Также сообщалось, что те, кто пытается позвонить в Иран, слышат загадочное сообщение.