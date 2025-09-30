Хусити атакували ракетою вантажне судно: в екіпажі були українці, поранені двоє моряків

Єменські хусити 29 вересня обстріляли вантажне судно під нідерландським прапором в Аденській затоці біля Червоного моря. Двоє моряків зазнали поранень, екіпаж евакуювався за допомогою гелікоптера.

Після атаки хуситів на вантажному судні Minervagracht зайнялася пожежа, пише Associated Press 30 вересня з посиланням на заяви офіційних осіб. За словами журналістів, цей інцидент був найсерйознішим нападом на корабель в Аденській затоці, що з'єднується з Червоним морем через Баб-ель-Мандебську протоку між Східною Африкою та Аравійським півостровом.

Хусити не взяли на себе відповідальність за атаку на Minervagracht, проте автори матеріалу зазначають, що раніше повстанці погрожували обстрілювати судна в межах своєї кампанії проти війни між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази.

Журналісти нагадали, що Minervagracht уже зазнавав невдалої атаки раніше, 23 вересня, та цього разу ракета, запуск якої бачили у Ємені, досягла цілі.

Компанія Spliethoff, якій належить судно, повідомила, що удар "завдав кораблю суттєвої шкоди". Вертоліт евакуював 19 членів екіпажу, що складався з громадян Філіппін, Росії, Шрі-Ланки та України. Поранено двоє моряків: один перебуває у стабільному стані, інший — у важкому. Їх доставили для отримання медичної допомоги до африканської країни Джибуті.

Чому Minervagracht зазнав атаки

За даними Європейських військово-морських сил, станом на ранок 30 вересня Minervagracht "горить і дрейфує". Французький військовий Центр морської інформації, співпраці та обізнаності звинуватив у нападі на судно хуситів. Повстанці своєю чергою на момент публікації новини ще не взяли на себе відповідальність за атаку.

Журналісти зазначили, що єменські хусити атакували ракетами та безпілотниками на знак солідарності з палестинцями в ізраїльсько-палестинському конфлікті понад 100 кораблів, чимало з яких взагалі не мали зв'язків з Ізраїлем. Про те, що Minervagracht також ніяк не пов'язаний з Ізраїлем, повідомили в Об'єднаному морському інформаційному центрі під керівництвом ВМС США.

Атаки на судна з боку єменських хуситів: що відомо

Автори матеріалу нагадали, що останній зареєстрований напад хуситів на судно в Аденській затоці відбувся в серпні 2024 року.

Атаки хуситів тимчасово припинялися під час короткочасного припинення вогню. Пізніше за наказом президента США Дональда Трампа по них протягом тижня інтенсивно завдавали авіаударів, поки американський лідер не оголосив про припинення вогню з повстанцями.

Нагадаємо також, у липні єменські хусити атакували вантажне судно у Червоному морі. В момент атаки на борту балкера Eternity C під прапором Ліберії було 25 людей. Із них врятувалися шестеро — доля решти лишилася невідомою. Повідомлялося, що хусити вбили щонайменше чотирьох осіб, а інших утримують в полоні.

У березні єменські хусити заявляли, що атакували американський авіаносець "Труман" та інші військові кораблі ракетами та безпілотниками після того, як США завдали удару по семи регіонах країни.