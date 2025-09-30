Хуситы атаковали ракетой грузовое судно: в экипаже были украинцы, ранены двое моряков

Йеменские хуситы 29 сентября обстреляли грузовое судно под нидерландским флагом в Аденском заливе у Красного моря. Двое моряков получили ранения, экипаж эвакуировался с помощью вертолета.

После атаки хуситов на грузовом судне Minervagracht загорелся пожар, пишет Associated Press 30 сентября со ссылкой на заявления официальных лиц. По словам журналистов, этот инцидент был самым серьезным нападением на корабль в Аденском заливе, который соединяется с Красным морем через Баб-эль-Мандебский пролив между Восточной Африкой и Аравийским полуостровом.

Хуситы не взяли на себя ответственность за атаку на Minervagracht, однако авторы материала отмечают, что ранее повстанцы угрожали обстреливать суда в рамках своей кампании против войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Журналисты напомнили, что Minervagracht уже подвергался неудачной атаке ранее, 23 сентября, и на этот раз ракета, запуск которой видели в Йемене, достигла цели.

Компания Spliethoff, которой принадлежит судно, сообщила, что удар "нанес кораблю существенный ущерб". Вертолет эвакуировал 19 членов экипажа, состоявшего из граждан Филиппин, России, Шри-Ланки и Украины. Ранены двое моряков: один находится в стабильном состоянии, другой — в тяжелом. Их доставили для получения медицинской помощи в африканскую страну Джибути.

Почему Minervagracht подвергся атаке

По данным Европейских военно-морских сил, по состоянию на утро 30 сентября Minervagracht "горит и дрейфует". Французский военный Центр морской информации, сотрудничества и осведомленности обвинил в нападении на судно хуситов. Повстанцы в свою очередь на момент публикации новости еще не взяли на себя ответственность за атаку.

Журналисты отметили, что йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами в израильско-палестинском конфликте более 100 кораблей, многие из которых вообще не имели связей с Израилем. О том, что Minervagracht также никак не связан с Израилем, сообщили в Объединенном морском информационном центре под руководством ВМС США.

Атаки на суда со стороны йеменских хуситов: что известно

Авторы материала напомнили, что последнее зарегистрированное нападение хуситов на судно в Аденском заливе состоялось в августе 2024 года.

Атаки хуситов временно прекращались во время кратковременного прекращения огня. Позже по приказу президента США Дональда Трампа по ним в течение недели интенсивно наносили авиаудары, пока американский лидер не объявил о прекращении огня с повстанцами.

Напомним также, в июле йеменские хуситы атаковали грузовое судно в Красном море. В момент атаки на борту балкера Eternity C под флагом Либерии было 25 человек. Из них спаслись шестеро — судьба остальных осталась неизвестной. Сообщалось, что хуситы убили по меньшей мере четырех человек, а других удерживают в плену.

В марте йеменские хуситы заявляли, что атаковали американский авианосец "Труман" и другие военные корабли ракетами и беспилотниками после того, как США нанесли удар по семи регионам страны.