У Туреччині рибалки знайшли морський дрон: катер може належати Україні (відео)

Поблизу турецького міста Трабзон уночі 30 вересня рибалки знайшли морський дрон, який може належати Збройним силам України.

БПЛА виявили біля берегів порту Йороз у районі Чаршибаші, порт закрили з міркувань безпеки. Подробиці повідомив мовник TRT.

Команди берегової охорони перевірили і безекіпажний катер, залишили його біля причалу. Група саперів також дослідила знахідку.

Безекіпажний катер може належати Україні

Безпілотне морське судно могло бути начинено 300 кг вибухівки. За оцінками експертів, катер може належати Україні, пише видання Haberler.

Халіл Ібрагім Бозок, власник компанії Bozokoğlu Fishing, був серед тих, хто виявив безпілотний апарат під час риболовлі в районі Чаршибаші.

Катер виявили за 800 метрів від Акчакале

"Ми вирушили ловити анчоусів і радар нашого судна виявив об'єкт за 800 метрів від Акчакале. Ми подумали, що це невеликий рибальський човен і підпливли до нього і вирішили підняти його на борт краном", — розповів він.

Морський БПЛА відбуксирували на тросах у рибальський порт Йороз

Далі рибалки побачили, що знахідка схожа на військовий катер, повідомили берегову охорону і відбуксирували його на тросах у рибальський порт Йороз.

"Виявилося, що всередині було 300 кілограмів вибухівки. Ми пошкодували про це, але Бог нас захистив", — наголосив Бозок.

Фахівці також визначили, що судно нагадує катер-камікадзе Wasp і Snapper, які Велика Британія надала Україні для операцій у Чорному морі та атак на російський флот, зазначає Denizhaber.

У Генштабі ЗСУ цих відомостей поки не коментували.

