В Турции рыбаки нашли морской дрон: катер может принадлежать Украине (видео)

Вблизи турецкого города Трабзон ночью 30 сентября рыбаки нашли морской дрон, который может принадлежать Вооруженным силам Украины.

БПЛА обнаружили у берегов порта Йороз в районе Чаршибаши, порт закрыли по соображениям безопасности. Подробности сообщил вещатель TRT.

Команды береговой охраны проверили и безэкипажный катер оставили его у причала. Группа саперов также исследовала находку.

Безэкипажный катер может принадлежать Украине

Беспилотное морское судно могло быть начинено 300 кг взрывчатки. По оценкам экспертов, катер может принадлежать Украине, пишет издание Haberler.

Халил Ибрагим Бозок, владелец компании Bozokoğlu Fishing, был среди тех, кто обнаружил беспилотный аппарат во время рыбалки в районе Чаршибаши.

Катер обнаружили в 800 метрах от Акчакале

"Мы отправились ловить анчоусов и радар нашего судна обнаружил объект в 800 метрах от Акчакале. Мы подумали, что это небольшая рыболовная лодка и подплыли к ней и решили поднять ее на борт краном", — рассказал он.

Морской БПЛА отбуксировали на тросах в рыболовный порт Йороз

Далее рыбаки увидели, что находка похожа на военный катер, уведомили береговую охрану и отбуксировали его на тросах в рыболовный порт Йороз.

"Оказалось, что внутри было 300 килограммов взрывчатки. Мы пожалели об этом, но Бог нас защитил", — подчеркнул Бозок.

Специалисты также определили, что судно напоминает катер-камикадзе Wasp и Snapper, которые Великобритания предоставила Украине для операций в Черном море и и атак на российский флот, отмечает Denizhaber.

В Генштабе ВСУ данные сведения пока не комментировали.

