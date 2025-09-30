Бесіди з духом Юзефа Пілсудського: Навроцький розповів про дивні діалоги та залежність від снюсу

Президент Польщі Кароль Навроцький зізнався в регулярних бесідах із духом першого маршала Речі Посполитої Юзефа Пілсудського.

Related video

Главу держави запитали в ефірі Radio Zet про життя в Бельведерському палаці у Варшаві, одній з його резиденцій.

Після відновлення незалежності країни 1918 року цей палац став резиденцією глави Польщі Пілсудського, який помер у ньому 1935 року від раку печінки. Навроцький відповів, що в палаці "досить приємно жити" і разом із дружиною він хоче залишитися в ньому на деякий час.

Навроцькому поставили запитання про ймовірну "примару Пілсудського" в палаці.

"Ми розмовляємо один з одним, практично щодня. Говорили багато разів. Польсько-радянська війна 1920 року і нинішня міжнародна ситуація після початку війни в Україні схожі. Ми говоримо про парламент", — визнав він.

Юзеф Пілсудський — перший очільник Польської Республіки, яка існувала з 1918 по 1939 роки. Він заснував польську армію під час Першої світової війни. До створення республіки Річ Посполита більш ніж 120 років була розділена між Російською, Німецькою та Австро-Угорською імперіями.

"Пілсудський зараз дуже б знадобився Польщі", — акцентував увагу Навроцький.

Нікотинова залежність Навроцького

У цьому ж інтерв'ю Кароль Навроцький заявив про відсутність проблеми з нікотиновою залежністю. Нещодавно на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку він відкрито закинув снюс під губу.

"Ні, я не намагаюся позбутися нікотинової залежності", — додав він.

Президент здивувався, що його дії викликали таку бурхливу суспільну реакцію. Куріння сигарет чи сигар чомусь так не засуджують.

"Якщо хтось курить сигарети — це нормально. Такий образ шерифа, який курить сигарети. Якщо хтось курить сигари — це вимога міжнародних салонів і дипломатії, а якщо хтось використовує нікотиновий мішечок — це велика трагедія", — сказав Навроцький.

За його словами, пристрасть до снюсу виникла близько двох років тому завдяки колегам зі спецслужб. Водночас сигарет він ніколи не курив.

Нагадаємо, Кароль Навроцький передав Сейму поправки до закону про Інститут національної пам'яті з метою запобігання пропаганди ідеології "бандеризму".

Також Навроцький змінив механізми виплати допомоги українським біженцям. Отримання допомоги "800+" залежить від наявності роботи у батьків сімейств.