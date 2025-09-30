Беседы с духом Юзефа Пилсудского: Навроцкий рассказал о странніх диалогах и зависимости от снюса

Президент Польши Кароль Навроцкий признался в регулярных беседах с духом первого маршала Речи Посполитой Юзефа Пилсудского.

Главу государства спросили в эфире Radio Zet о жизни в Бельведерском дворце в Варшаве, одной из его резиденций.

После восстановления независимости страны в 1918 году этот дворец стал резиденцией главы Польши Пилсудского, который умер в нем в 1935 году от рака печени. Навроцкий ответил, что во дворце "довольно приятно жить" и вместе с супругой он хочет остаться в нем на некоторое время.

Навроцкому задали вопрос о вероятном "призраке Пилсудского" во дворце.

"Мы разговариваем друг с другом, практически каждый день. Говорили много раз. Польско-советская война 1920 года и нынешняя международная ситуация после начала войны в Украине схожи. Мы говорим о парламенте", — признал он.

Юзеф Пилсудский — первый глава Польской Республики, которая существовала c 1918 по 1939 годы. Он основал польскую армию во время Первой мировой войны. До создания республики Речь Посполитая более чем 120 лет была разделена между Российской, Германской и Австро-Венгерской империями.

"Пилсудский сейчас очень бы пригодился Польше", — акцентировал внимание Навроцкий.

Никотиновая зависимость Навроцкого

В этом же интервью Кароль Навроцкий заявил об отсутствии проблемы с никотиновой зависимостью. Недавно на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он открыто закинул снюс под губу.

"Нет, я не пытаюсь избавиться от никотиновой зависимости", — добавил он.

Президент удивился, что его действия вызвали столь бурную общественную реакцию. Курение сигарет или сигар почему-то так не осуждают.

"Если кто-то курит сигареты — это нормально. Такой образ шерифа, который курит сигареты. Если кто-то курит сигары — это требование международных салонов и дипломатии, а если кто-то использует никотиновый мешочек — это большая трагедия", — сказал Навроцкий.

По его словам, пристрастие к снюсу возникло около двух лет назад благодаря коллегам из спецслужб. В то же время сигареты он никогда не курил.

Напомним, Кароль Навроцкий передал Сейму поправки в закон об Институте национальной памяти с целью предотвращения пропаганды идеологии "бандеризма".

Также Навроцкий изменил механизмы выплаты пособий украинским беженцам. Получение пособия "800+" зависит от наличия работы у родителей семейств.