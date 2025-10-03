Побиття 23-річного українця в Польщі: обвинувачені підлітки приїхали з України, — поліція

Підлітки з польського міста Вроцлав, які напали на 23-річного українця, виявилися його земляками і тепер постануть перед судом.

Нападниками були семеро громадян України, вони знали один одного за роботою, навчанням або місцем проживання. Про це повідомив представник поліції Вроцлава Войцех Яблонський мовнику TVN24.

Група підлітків "покарала" 23-річного чоловіка з України. Спочатку його запросили на зустріч через фальшивий профіль у соцмережі, видаючи себе за 16-річну дівчину. З українцем спочатку спілкувалися і після домовилися про зустріч, на яку прийшли незнайомі люди.

Обвинувачені у злочині спочатку побили українця, а потім поголили йому голову і намалювали на обличчі нацистські символи, знімаючи інцидент на камеру.

"Можна сказати, що це був самосуд, який вони самі спланували та інсценували", — додала заступник комісара поліції підкомісар Олександра Фрейс із прес-служби поліції Вроцлава.

Трьом фігурантам висунули звинувачення в заподіянні тілесних ушкоджень і образі особистості. Решта підозрюваних не досягли 17 років і відповідатимуть перед сімейним судом.

Слідчі наголошують на відсутності етнічного підґрунтя в інциденті. Однак спроби вершити самосуд можуть призвести до трагічних наслідків як для жертви, так і для злочинців.

"Підлітки грали роль так званих мисливців за пед**єю. Вони не знають польського законодавства, адже в нас заборонені інтимні зв'язки з неповнолітніми молодше 15 років", — розповіла Фрейс виданню Onet.

