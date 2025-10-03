Избиение 23-летнего украинца в Польше: обвиняемые подростки приехали из Украины, – полиция

Подростки из польского города Вроцлав, напавшие на 23-летнего украинца, оказались его земляками и теперь предстанут перед судом.

Нападавшими были семеро граждан Украины, они знали друг друга по работе, учебе или месту жительства. Об этом сообщил представитель полиции Вроцлава Войцех Яблонский вещателю TVN24.

Группа подростков "наказала" 23-летнего мужчину из Украины. Сначала его пригласили на встречу через фальшивый профиль в соцсети, выдавая себя за 16-летнюю девушку. С украинцем сначала общались и после договорились о встрече, на которую пришли незнакомые люди.

Обвиняемые в преступлении сначала избили украинца, а затем побрили ему голову и нарисовали на лице нацистские символы, снимая инцидент на камеру.

"Можно сказать, что это был самосуд, который они сами спланировали и инсценировали", — добавила заместитель комиссара полиции подкомиссар Александра Фрейс из пресс-службы полиции Вроцлава.

Троим фигурантам предъявили обвинения в причинении телесных повреждений и оскорблении личности. Остальные подозреваемые не достигли 17 лет и будут отвечать перед семейным судом.

Следователи подчеркивают отсутствие этнической подоплеки в инциденте. Однако попытки вершить самосуд могут привести к трагическим последствиям как для жертвы, так и для преступников.

"Подростки играли роль так называемых охотников за пед**ей. Они не знают польское законодательство, ведь у нас запрещены интимные связи с несовершеннолетними младше 15 лет", — рассказала Фрейс изданию Onet.

Напомним, в сентябре Польша зафиксировала значительный приток мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из Украины. Только с 28 августа по 28 сентября Украину покинули более 56 тысяч граждан.

Варшавский окружной суд 1 октября отправил под стражу украинца, которого разыскивала Германия из-за его предполагаемой причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток".