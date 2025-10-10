Другий за шість місяців: Трамп знову пройде "щорічний плановий" медогляд

Білий дім повідомив, що Трамп відвідає Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда і пройде обстеження після запланованої зустрічі з військовослужбовцями. А вже потім вирушить на Близький Схід у межах переговорів про мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт несподівано заявила 8 жовтня, що 79-річний Дональд Трамп знову пройде медичний огляд. І станеться це в рамках зустрічі з військовими. "Перебуваючи там, президент Трамп зупиниться для планового щорічного огляду", — повідомила Лівітт, пише NBC News.

У Білому домі не вдається приховати синці на руках Дональда Трампа

Потім Дональд Трамп повернеться в Білий дім і, можливо, здійснить поїздку на Близький Схід у рамках переговорів про мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС.

Трамп згадав про це під час круглого столу в Білому домі 8 жовтня, заявивши: "Найімовірніше, я поїду до Єгипту, саме там зараз усі зібралися".

У квітні 2025 року Дональд Трамп уже пройшов щорічний медичний огляд у лікарні імені Волтера Ріда, який включав діагностичні та лабораторні дослідження, і надав публіці першу можливість дізнатися про стан здоров'я президента за час його другого терміну.

Білий дім не відреагував на прохання прокоментувати, чому президент проходить "щорічний огляд" після того, як він уже проходив щорічний огляд шість місяців тому.

Лікар Білого дому Шон Барбабелла під час першого огляду повідомив у службовій записці, що Трамп перебуває у "відмінному стані здоров'я".

"Президент демонструє відмінне когнітивне і фізичне здоров'я і повністю придатний для виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави", — написала Барбабелла у квітневій записці.

У службовій записці також було вказано препарат для зниження рівня холестерину і вказувалося, що Трамп належить до категорії людей із надмірною вагою.

79-річний Трамп став найстаршим президентом США. Він був лише на кілька місяців старшим за Джо Байдена, коли той був обраний 2020 року.

У Білому домі запевняють, що у Трампа чудове здоров'я Фото: Getty Images

А тим часом у соцмережах постійно курсують чутки про те, що стан здоров'я Дональда Трампа не такий хороший, як намагаються переконати світ у Білому домі.

Світові ЗМІ пишуть про те, що на руках президента США постійно з'являються синці, які безуспішно намагаються приховати тональним кремом, про його опухлі щиколотки, які тепер намагаються не показувати на офіційних знімках, і про його психічне здоров'я. Коли Трамп не з'являвся на публіці кілька днів, у соцмережах і зовсім почали писати, що він помер, і Білий дім це приховує.

У лютому Білий дім заявив, що синець на руці Трампа з'явився через те, що він "постійно потискає руки", у липні його лікар написав у звіті, що синець став "побічним ефектом прийому Трампом аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань".

Дональд Трамп і раніше піддавався критиці через відсутність прозорості у висвітленні стану його здоров'я.

Його колишній лікар, доктор Гарольд Борнштейн, розповів, що під час своєї першої президентської кампанії 2015 року Трамп одного разу продиктував заяву, яку приписують Борнштейну, в якій здоров'я Трампа описували як "разюче чудове". Трамп також просив персонал під час візиту до клініки Волтера Ріда 2019 року підписати угоди про нерозголошення у зв'язку з візитом, який виявився колоноскопією.

Нагадаємо, хронічну венозну недостатність, через яку у Трампа набрякають ноги, виявили під час комплексного медичного обстеження. Водночас під час двостороннього доплерівського УЗД вен нижніх кінцівок ознак тромбозу, глибоких вен або захворювань артерій не виявлено.

Після чуток про здоров'я Трампа держсекретар США Марко Рубіо раптово заявив, що наступником стане віцепрезидент Джей Ді Венс, тому що він "чудово справляється".