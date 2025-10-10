Второй за шесть месяцев: Трамп снова пройдет "ежегодный плановый" медосмотр

Белый дом сообщил, что Трамп посетит Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и пройдет обследование после запланированной встречи с военнослужащими. А уже потом отправиться на Ближний Восток в рамках переговоров о мирном соглашении между Израилем и ХАМАС.

Related video

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт неожиданно заявила 8 октября, что 79-летний Дональд Трамп снова пройдет медицинский осмотр. И случится это в рамках встречи с военными. "Находясь там, президент Трамп остановится для планового ежегодного осмотра", — сообщила Ливитт, пишет NBC News.

В Белом доме не удается скрыть синяки на руках Дональда Трампа

Затем Дональд Трамп вернется в Белый дом и, возможно, совершит поездку на Ближний Восток в рамках переговоров о мирном соглашении между Израилем и ХАМАС.

Трамп упомянул об этом во время круглого стола в Белом доме 8 октября, заявив: "Скорее всего, я поеду в Египет, именно там сейчас все собрались".

В апреле 2025 года Дональд Трамп уже прошел ежегодный медицинский осмотр в больнице имени Уолтера Рида, который включал диагностические и лабораторные исследования, и предоставил публике первую возможность узнать состояние здоровья президента за время его второго срока.

Белый дом не отреагировал на просьбу прокомментировать, почему президент проходит "ежегодный осмотр" после того, как он уже проходил ежегодный осмотр шесть месяцев назад.

Врач Белого дома Шон Барбабелла во время первого осмотра сообщил в служебной записке, что Трамп находится в "отличном состоянии здоровья".

"Президент демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью пригоден для исполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства", — написала Барбабелла в апрельской записке.

В служебной записке также был указан препарат для снижения уровня холестерина и указывалось, что Трамп относится к категории людей с избыточным весом.

79-летний Трамп стал самым пожилым президентом США. Он был всего на несколько месяцев старше Джо Байдена, когда тот был избран в 2020 году.

В Белом доме уверяют, что у Трампа отличное здоровье Фото: Getty Images

А тем временем в соцсетях постоянно курсируют слухи о том, что состояние здоровья Дональда Трампа не такое хорошее, как пытаются убедить мир в Белом доме.

Мировые СМИ пишут о том, что на руках президента США постоянно появляются синяки, которые безуспешно пытаются скрыть тональным кремом, о его опухших лодыжках, которые теперь пытаются не показывать на официальных снимках и о его психическом здоровье. Когда Трамп не появлялся на публике несколько дней, в соцсетях и вовсе начали писать, что он умер, и Белый дом это скрывает.

В феврале Белый дом заявил, что синяк на руке Трампа появился из-за того, что он "постоянно пожимает руки", в июле его врач написал в отчете, что синяк стал "побочным эффектом приема Трампом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

Дональд Трамп и раньше подвергался критике из-за отсутствия прозрачности в освещении состояния его здоровья.

Его бывший врач, доктор Гарольд Борнштейн, рассказал, что во время своей первой президентской кампании в 2015 году Трамп однажды продиктовал заявление, приписываемое Борнштейну, в котором здоровье Трампа описывалось как "поразительно превосходное". Трамп также просил персонал во время визита к клинику Уолтера Рида в 2019 году подписать соглашения о неразглашении в связи с визитом, который оказался колоноскопией.

Напомним, хроническую венозную недостаточность, из-за которой у Трампа отекают ноги, обнаружили во время комплексного медицинского обследования. В то же время во время двустороннего допплеровского УЗИ вен нижних конечностей признаков тромбоза, глубоких вен или заболеваний артерий не обнаружено.

После слухов о здоровье Трампа госсекретарь США Марко Рубио внезапно заявил, что преемником станет вице-президент Джей Ди Вэнс, потому что он "отлично справляется".