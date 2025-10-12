Застосували водомети та пiшли на таран: Китай та Філіппіни вступили в конфлiкт через спірні території (відео)
Філіппіни заявили, що корабель Китаю навмисно протаранив одне з їхніх суден у Південнокитайському морі, тоді як Пекін звинуватив у інциденті Манілу.
Берегова охорона Філіппін повідомила, що інцидент стався поблизу острова Тіту, що входить до складу островів Спратлі, на які роками претендує Китай. Про це пише France24.
Згідно з заявою Маніли, корабель китайської берегової охорони "обстріляв з водомета" судно BRP Datu, яке належить Бюро рибальства Маніли. Через кілька хвилин те ж саме судно протаранило корму філіппінського човна, проте екіпаж не постраждав.
"Попри цю тактику залякування та агресивні дії… нас не залякають чи не проженуть", — заявила берегова охорона Філіппін.
Своєю чергою берегова охорона КНР стверджує, що інцидент стався після того, як філіппінське судно увійшло у води поблизу Сенді-Кей, "проігнорувало неодноразові суворі попередження з китайської сторони та небезпечно наблизилося" до китайського судна.
"Повна відповідальність лежить на філіппінській стороні", — сказав китайський речник Лю Децзюнь.
Як зазначають у виданні, цей інцидент є лише одним з багатьох спалахів між Пекіном і Манілою в Південнокитайському морі, що відбулися останнім часом.Важливо
Так, нещодавно Філіппіни повідомили, що через обстріл з водометів судна берегової охорони Китаю поблизу контрольованої Пекіном мілини Скарборо поранено одну людину. Місяцем раніше корабель ВМС Китаю також зіткнувся з кораблем власної берегової охорони, переслідуючи філіппінський патрульний катер в районі тієї ж мілини.
За даними порталу, Китай захопив контроль над мілководдям у Філіппін після тривалого протистояння у 2012 році. При цьому Філіппіни розкритикували плани КНР щодо створення там "природного заповідника", назвавши це приводом для подальшої окупації.
Нагадаємо, раніше військові Філіппін висадилися з прапором на одному зі спірних рифів Сенді-Кей у відповідь на дії бійців берегової оборони Китаю, які раніше побували на цих островах.
Фокус також повідомляв, що Китай відправив авіаносець і 58 бойових кораблів у напрямку острова Паг-аса, який найбільшим населеним островом архіпелагу Спратлі, що перебуває під контролем Філіппін.