Застосували водомети та пiшли на таран: Китай та Філіппіни вступили в конфлiкт через спірні території (відео)

Філіппіни заявили, що корабель Китаю навмисно протаранив одне з їхніх суден у Південнокитайському морі, тоді як Пекін звинуватив у інциденті Манілу.

Берегова охорона Філіппін повідомила, що інцидент стався поблизу острова Тіту, що входить до складу островів Спратлі, на які роками претендує Китай. Про це пише France24.

Зіткнення берегової охорони Китаю та Філіппін

Згідно з заявою Маніли, корабель китайської берегової охорони "обстріляв з водомета" судно BRP Datu, яке належить Бюро рибальства Маніли. Через кілька хвилин те ж саме судно протаранило корму філіппінського човна, проте екіпаж не постраждав.

"Попри цю тактику залякування та агресивні дії… нас не залякають чи не проженуть", — заявила берегова охорона Філіппін.

Своєю чергою берегова охорона КНР стверджує, що інцидент стався після того, як філіппінське судно увійшло у води поблизу Сенді-Кей, "проігнорувало неодноразові суворі попередження з китайської сторони та небезпечно наблизилося" до китайського судна.

"Повна відповідальність лежить на філіппінській стороні", — сказав китайський речник Лю Децзюнь.

Як зазначають у виданні, цей інцидент є лише одним з багатьох спалахів між Пекіном і Манілою в Південнокитайському морі, що відбулися останнім часом.

Так, нещодавно Філіппіни повідомили, що через обстріл з водометів судна берегової охорони Китаю поблизу контрольованої Пекіном мілини Скарборо поранено одну людину. Місяцем раніше корабель ВМС Китаю також зіткнувся з кораблем власної берегової охорони, переслідуючи філіппінський патрульний катер в районі тієї ж мілини.

За даними порталу, Китай захопив контроль над мілководдям у Філіппін після тривалого протистояння у 2012 році. При цьому Філіппіни розкритикували плани КНР щодо створення там "природного заповідника", назвавши це приводом для подальшої окупації.

Нагадаємо, раніше військові Філіппін висадилися з прапором на одному зі спірних рифів Сенді-Кей у відповідь на дії бійців берегової оборони Китаю, які раніше побували на цих островах.

Фокус також повідомляв, що Китай відправив авіаносець і 58 бойових кораблів у напрямку острова Паг-аса, який найбільшим населеним островом архіпелагу Спратлі, що перебуває під контролем Філіппін.