Применили водометы и пошли на таран: Китай и Филиппины вступили в конфликт из-за спорных территорий (видео)

Филиппины заявили, что корабль Китая намеренно протаранил одно из их судов в Южнокитайском море, тогда как Пекин обвинил в инциденте Манилу.

Береговая охрана Филиппин сообщила, что инцидент произошел вблизи острова Титу, входящего в состав островов Спратли, на которые годами претендует Китай. Об этом пишет France24.

Столкновение береговой охраны Китая и Филиппин

Согласно заявлению Манилы, корабль китайской береговой охраны "обстрелял из водомета" судно BRP Datu, которое принадлежит Бюро рыболовства Манилы. Через несколько минут то же самое судно протаранило корму филиппинской лодки, однако экипаж не пострадал.

"Несмотря на эту тактику запугивания и агрессивные действия... нас не запугают или не прогонят", — заявила береговая охрана Филиппин.

В свою очередь береговая охрана КНР утверждает, что инцидент произошел после того, как филиппинское судно вошло в воды вблизи Сэнди-Кей, "проигнорировало неоднократные строгие предупреждения с китайской стороны и опасно приблизилось" к китайскому судну.

"Полная ответственность лежит на филиппинской стороне", — сказал китайский представитель Лю Дэцзюнь.

Как отмечают в издании, этот инцидент является лишь одной из многих вспышек между Пекином и Манилой в Южнокитайском море, произошедших в последнее время.

Так, недавно Филиппины сообщили, что из-за обстрела из водометов судна береговой охраны Китая вблизи контролируемой Пекином отмели Скарборо ранен один человек. Месяцем ранее корабль ВМС Китая также столкнулся с кораблем собственной береговой охраны, преследуя филиппинский патрульный катер в районе той же отмели.

По данным портала, Китай захватил контроль над мелководьем у Филиппин после длительного противостояния в 2012 году. При этом Филиппины раскритиковали планы КНР по созданию там "природного заповедника", назвав это поводом для дальнейшей оккупации.

Напомним, ранее военные Филиппин высадились с флагом на одном из спорных рифов Сэнди-Кей в ответ на действия бойцов береговой обороны Китая, которые ранее побывали на этих островах.

Фокус также сообщал, что Китай отправил авианосец и 58 боевых кораблей в направлении острова Паг-аса, который является крупнейшим населенным островом архипелага Спратли, находящегося под контролем Филиппин.