17-річного українця вбили в центрі для біженців в Дубліні: що відомо про трагедію

В Дубліні 15 жовтня сталося вбивство 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка, який приїхав в Ірландію минулого тижня. Трагедія сталася під час конфлікту в центрі, який надає допомогу біженцям. Ще один підліток і працівниця закладу дістали поранення.

Про вбивство українця в Дубліні пише The Irish Times з посиланням на повідомлення ірландської поліції (Гарди). Насильницький інцидент стався після 11 години ранку в житловому комплексі Grattan Wood у північній частині ірландської столиці. За даними правоохоронців, підозрюваний в убивстві використав ніж або холодну зброю.

На місці події були інші підлітки та дорослі, проте більшості з них вдалося втекти. До лікарні доставили ще одного підлітка-іноземця з порізами, проте його життю нічого не загрожує, а також госпіталізовано дорослу жінку.

"Невдовзі після 11:00 ранку поліція та інші служби екстреної допомоги прибули на виклик про допомогу до житлового будинку. Після прибуття на місце події було виявлено тяжко травмованого неповнолітнього підлітка. Попри допомогу парамедиків, підліток згодом помер на місці події", — ідеться в заяві поліції.

За інформацією правоохоронців, загиблий підліток і поранений хлопець знали одне одного. Наразі невідомо, чи мав убитий родичів в Ірландії.

В агентстві у справах дітей та сім'ї Tusla розповіли, що в будинку, у якому стався інцидент, проживають ті, хто потребує міжнародного захисту.

"Нашим першочерговим пріоритетом є безпека та благополуччя інших молодих людей і персоналу цього підрозділу. Ми надаємо додаткову підтримку всім, хто безпосередньо постраждав, і докладаємо зусиль, щоб зв’язатися з родинами молодих людей, які там проживали", — заявили в агентстві.

Журналісти RTE також пишуть, що трагедія сталася під час конфлікту в опікунському центрі Tusla. Другий травмований 17-річний хлопець приїхав із Сомалі. Легкі травми отримала також працівниця, яка намагалася втрутитися в бійку. Нападу зазнали ще двоє підлітків, але їм вдалося відбитися й уникнути травм. Вадим внаслідок інциденту отримав тяжкі травми голови, обличчя та верхньої частини тіла.

Убивство українця в Дубліні підтвердили в посольстві

Пресслужба посольства України в Ірландії підтвердила, що 15 жовтня український підліток Вадим Давиденко трагічно загинув від смертельних ножових поранень.

"Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати", — написали в посольстві.

Наразі слідчі дії тривають. Посольство перебуває в постійному контакті з родиною, надає підтримку та готує репатріацію тіла Вадима до України.

Посольство підтвердило інформацію про вбивство українського підлітка в Дубліні

