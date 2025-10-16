17-летнего украинца убили в центре для беженцев в Дублине: что известно о трагедии

В Дублине 15 октября произошло убийство 17-летнего украинского подростка Вадима Давыденко, который приехал в Ирландию на прошлой неделе. Трагедия произошла во время конфликта в центре, который оказывает помощь беженцам. Еще один подросток и работница заведения получили ранения.

Об убийстве украинца в Дублине пишет The Irish Times со ссылкой на сообщение ирландской полиции (Гарды). Насильственный инцидент произошел после 11 часов утра в жилом комплексе Grattan Wood в северной части ирландской столицы. По данным правоохранителей, подозреваемый в убийстве использовал нож или холодное оружие.

На месте происшествия были другие подростки и взрослые, однако большинству из них удалось убежать. В больницу доставили еще одного подростка-иностранца с порезами, однако его жизни ничего не угрожает, а также госпитализирована взрослая женщина.

"Вскоре после 11:00 утра полиция и другие службы экстренной помощи прибыли на вызов о помощи в жилой дом. По прибытии на место происшествия был обнаружен тяжело травмированный несовершеннолетний подросток. Несмотря на помощь парамедиков, подросток впоследствии скончался на месте происшествия", — говорится в заявлении полиции.

По информации правоохранителей, погибший подросток и раненый парень знали друг друга. Пока неизвестно, имел ли убитый родственников в Ирландии.

В агентстве по делам детей и семьи Tusla рассказали, что в доме, в котором произошел инцидент, проживают те, кто нуждается в международной защите.

"Нашим первоочередным приоритетом является безопасность и благополучие других молодых людей и персонала этого подразделения. Мы оказываем дополнительную поддержку всем, кто непосредственно пострадал, и прилагаем усилия, чтобы связаться с семьями молодых людей, которые там проживали", — заявили в агентстве.

Журналисты RTE также пишут, что трагедия произошла во время конфликта в опекунском центре Tusla. Второй травмированный 17-летний парень приехал из Сомали. Легкие травмы получила также работница, которая пыталась вмешаться в драку. Нападению подверглись еще двое подростков, но им удалось отбиться и избежать травм. Вадим в результате инцидента получил тяжелые травмы головы, лица и верхней части тела.

Убийство украинца в Дублине подтвердили в посольстве

Пресс-служба посольства Украины в Ирландии подтвердила, что 15 октября украинский подросток Вадим Давыденко трагически погиб от смертельных ножевых ранений.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Вадима в это время невыразимой утраты", — написали в посольстве.

Сейчас следственные действия продолжаются. Посольство находится в постоянном контакте с семьей, оказывает поддержку и готовит репатриацию тела Вадима в Украину.

Посольство подтвердило информацию об убийстве украинского подростка в Дублине Фото: скриншот

Напомним, 22 августа американец зарезал в трамвае 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую.

17 сентября Фокус писал, что в Швейцарии при загадочных обстоятельствах погибла украинка. 44-летнюю Лилию из Львова 7 сентября нашли в квартире в коммуне Фельдбруннен, где проживают беженцы из разных стран.