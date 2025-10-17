Загадкові НЛО в небі налякали американців: жителі штатів підозрюють Китай (відео)

Жителі Колорадо, Аризони й Алабами в США налякані білими об'єктами в небі, які підозріло нагадують китайську розвідувальну повітряну кулю, виявлену й збиту винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни 2023 року.

Місцеві жителі заполонили соціальні мережі фотографіями та відеозаписами дивних повітряних куль, повідомляє Daily Mail.

Якщо одні очевидці таких "НЛО" вважають, що ці об'єкти можуть бути частиною звичайних дослідницьких проєктів, то інші ж переконані, що це "нові китайські розвідувальні повітряні кулі", призначені для збору розвідувальної інформації.

Цього року в Тусоні, штат Аризона, було зафіксовано кілька випадків спостереження подібних об'єктів, один з яких породив припущення про те, що це була "китайська платформа зі шпигунськими камерами, що передає військові секрети швидкими пакетами".

Однак згідно з пізнішими повідомленнями, принаймні один з об'єктів у Тусоні був частиною американських військових випробувань. Тепер американці побоюються, що буде порушено недоторканність їхнього приватного життя.

"Ця технологія не повинна і конституційно не може застосовуватися до американського народу. Навіть тестування для можливого використання за кордоном на законних театрах військових дій викликає багато запитань щодо того, які дані збирають", — заявив Джей Стенлі, старший аналітик Американського союзу захисту громадянських свобод.

Очевидці з міста Леммон кажуть, що зазвичай такі білі об'єкти висять на висоті 18 000 метрів. Тривогу в людей викликає те, що їх неможливо відстежити на Flightradar24, додатку для моніторингу польотів.

Flightradar24 не "бачить" кулі, які налякали людей у США Фото: Соцсети

Раніше подібні спостереження в червні викликали переполох, коли кілька висотних аеростатів затрималися над районами Тусона і Сьєрра-Вісти більш ніж на тиждень, стривоживши місцевих.

Що стосується китайської кулі-шпигуна, то у квітні 2023 року американські офіційні особи підтверджували, що вона в режимі реального часу могла збирати розвіддані з кількох секретних американських військових об'єктів.

Американські політики висловили невдоволення тим, що китайські повітряні кулі, за своєї відносно низької вартості, змогли проникнути в повітряний простір США і Канади, на оборону якого було витрачено мільярди доларів. У підсумку сенатори мають намір переглянути бюджет і можливості Північноамериканського аерокосмічного командування.

У лютневому звіті 2025 року йшлося про те, що вона була оснащена обладнанням американського виробництва. Військові аналітики, які демонтували кулю, виявили, що вона була оснащена американськими модулями супутникового зв'язку і складними датчиками щонайменше п'яти різних американських компаній, повідомляє видання.

Виявлений під час розслідування китайський патент також свідчить про те, що Пекін уже розробив точний план використання американських супутникових технологій для управління цими шпигунськими кулями і збору конфіденційних даних.

Китайську кулю-шпигуна було збито над США у 2023 році

За версією слідства, необхідне обладнання можна було легко придбати в Інтернеті.

Нагадаємо, у грудні минулого року над Америкою згоріли китайський супутник і космічна ракета.

Також повідомлялося, чому експерти вважають, що повітряна куля в чомусь краща за супутник-шпигун. Стратостату доступна інформація, яка на орбіту просто "не долітає".